HKÜ, Avrupa Eğitim Federasyonu'na Katıldı
HKÜ, Avrupa Eğitim Federasyonu'na Katıldı

12.01.2026 11:09
HASAN Kalyoncu Üniversitesi, FEDE üyeliği ile uluslararası iş birlikleri ve staj fırsatları sunacak.

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), yükseköğretimde uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Avrupa Eğitim Federasyonu'na (Federation for European Education – FEDE) kabul edildiğini duyurdu.

FEDE üyeliği sayesinde HKÜ, Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardan yükseköğretim kurumlarıyla iş birlikleri kurmayı, ortak akademik projeler yürütmeyi ve uluslararası girişimlerde aktif rol almayı hedefliyor.

'ÜNİVERSİTEMİZİN KÜRESEL GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ DAHA DA ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

FEDE üyeliğinin üniversite açısından stratejik bir adım olduğunu belirten HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Avrupa Eğitim Federasyonu'na kabul edilen Türkiye'deki ilk yükseköğretim kurumu olmak, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonunun güçlü bir göstergesidir. Bununla, Coursera ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde öğrencilerimizin küresel ölçekte tanınan programlara erişimini genişleterek eğitimde dijital dönüşüm sürecimizi daha da güçlendiriyoruz. Uluslararası açılımımızı somut adımlarla desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 25 öğrencimize Berlin, Londra, Dublin ve Barcelona olmak üzere dört farklı şehirde mesleki staj imkanı sunulacak olup, ilgili anlaşmalar tamamlanmıştır. Ayrıca Özbekistan ve Kazakistan'da açılması planlanan temsilciliklerimizle üniversitemizin uluslararası akademik ve kurumsal etki alanını daha da genişletmeyi hedefliyoruz. FEDE üyeliğiyle birlikte öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni iş birlikleri ve akademik fırsatlar oluşturarak üniversitemizin küresel görünürlüğünü artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitimde kalite güvencesi, yenilikçi öğretim yöntemleri ve uluslararası akademik etkileşimi merkeze alan HKÜ; FEDE çatısı altında yürütülecek çalışmaların yanı sıra, uluslararasılaşma ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda Coursera ile daha önce gerçekleştirdiği iş birliğiyle öğrencilerine küresel ölçekte tanınan sertifika ve mikro yeterlilik programlarına erişim imkanı sunuyor.

Kaynak: DHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hasan Kalyoncu, Teknoloji, Güncel

HKÜ, Avrupa Eğitim Federasyonu'na Katıldı
