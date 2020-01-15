HKÜ tüm dünya ile eş zamanlı oyun geliştirecek - Son Dakika
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HKÜ tüm dünya ile eş zamanlı oyun geliştirecek

6 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Zeugma Oyun Teknolojileri ve Oyunlaştırma Merkezi (ZOOM), sıra dışı bir etkinliğe imza atacak.

HKÜ tüm dünya ile eş zamanlı oyun geliştirecek, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Zeugma Oyun Teknolojileri ve Oyunlaştırma Merkezi (ZOOM), sıra dışı bir etkinliğe imza atacak. Tüm dünyada aynı anda başlayan ve katılımcıların 48 saat uyumadan oyun üreteceği "Global Game Jam" (GGJ), 31 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında bu yıl ilk kez yedi üniversitenin işbirliği ile gerçekleştirilecek.


GGJ için geri sayım başladı


Dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu olan Global Game Jam ile her yıl binlerce oyun geliştiriliyor. Türkiye'de; İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra GGJ'yi Gaziantep'e taşıyan HKÜ, oyun sektöründeki teknoloji üretkenliğinin önünün açılmasını amaçlıyor.


2018 yılından itibaren Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı gerçekleşen ve bu yıl yine HKÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, oyun geliştiriciler bir araya gelerek belirlenecek olan temaya göre çeşitli oyunlar geliştirecek. Üreticilik, dayanışma ve işbirliğinin ön plana çıktığı etkinlikte, katılımcılar takımlar halinde yenilikçi oyunlar üretecek. Profesyonel kişilerin, iş hayatlarında yaptıkları ve kullandıkları birkaç oyunun uygulamalı olarak gösterileceği etkinlikte katılımcılar, sahip oldukları yetkinlikleri ne yönde geliştirmeleri gerektiği hakkında bilgi sahibi olacak. Oyun sektörü hakkında bilgi içeriklerinin geniş yer alacağı ve 31 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan GGJ'de oyun geliştiriciler, oyun sektöründen uzman kişilerle de bir araya gelme fırsatı bulacak. Tüm dünya ile aynı anda başlayan ve evrensel bir etkinlik olan Global Game Jam ile üretilen oyunlar desteklenecek.


GGJ'de sen de yerini al


Profesyonel oyun geliştiricilerden eğitimcilere, sanatçılardan oyun tasarımcılarına kadar farklı uzmanlıklara sahip değişik alanlardan ve her türlü tecrübe seviyesinden katılımcılara açık olan Global Game Jam'e; yazılım, hikaye-kurgu, ses, grafik ve modelleme becerilerine sahip herkes katılabilecek. Türkiye'nin en kalabalık oyun merkezlerinden olan Zeugma Oyun Teknolojileri ve Oyunlaştırma Merkezi (ZOOM) ile dünyanın en büyük oyun maratonu olan Global Game Jam'e katılmak isteyenler, zoom.hku.edu.tr adresinden başvurularını tamamlayabilecek.


GGJ20 ZOOM için son başvuru tarihi 19 Ocak 2020. - GAZİANTEP

Zeugma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
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