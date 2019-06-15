Hollanda'da İslam karşıtı eylem yapan Wagensveld'e tepki
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İslam ve göçmen düşmanı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld'in Hollanda'nın Eindhoven kentindeki El Furkan Camisi önünde izinsiz afiş dağıtması üzerine çevredekiler Wagensveld ve arkadaşlarına tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
İslam ve göçmen düşmanı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld'in Hollanda
'nın Eindhoven
kentindeki El Furkan Camisi önünde izinsiz afiş dağıtması üzerine çevredekiler Wagensveld ve arkadaşlarına tepki gösterdi.
İslam ve göçmen düşmanı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld ve destekçileri İslam karşıtı eylemlerine bir yenisini eklemek için, Eindhoven kentinde daha çok Faslıların gittiği El Furkan Camisi önünde izinsiz afiş dağıttı. Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan İslam karşıtı grub ile semt sakini bir Hollandalı arasında çıkan kavga
sonrası grup üyeleri bölgeden kaçarken grubun lideri Wagensveld polise sığınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Olayda kimsenin gözaltına alınmadığı kaydedildi. - AMSTERDAM
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