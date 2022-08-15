Yüzlerce Afgan Hollanda'ya getirilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Yüzlerce Afgan Hollanda'ya getirilmeyi bekliyor

15.08.2022 14:21
Yüzlerce Afgan Hollanda'ya getirilmeyi bekliyor

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Afganistan'dan Hollanda'ya tahliye edilmeyi bekleyen 496 kişinin daha bulunduğunu açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Afganistan'dan Hollanda'ya tahliye edilmeyi bekleyen 496 kişinin daha bulunduğunu açıkladı.

Hoekstra, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasının birinci yılına ilişkin Hollanda Meclisine yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'ya getirilmeyi bekleyen 496 Afgan'ın daha bulunduğunu belirtti.

Temmuz 2021'den bu yana 2 bin 299 kişinin Afganistan'dan Hollanda'ya getirildiği kaydedilen açıklamada, tahliye edilmeyi bekleyen 496 kişinin 256'sının hala Afganistan'dan çıkamadığına, diğerlerinin ise çevre ülkelerde Hollanda'ya getirilmeyi beklediğine dikkat çekildi.

Tahliye edilmeyi bekleyenlerin çoğunun, Hollanda'nın Afganistan'daki çeşitli misyonlarında güvenlik ve tercümanlık görevleri yapan yerel çalışanlar ve aileleri olduğu bildirildi.

Mayısta tahliye edilmeyi bekleyen Afgan sayısının 1000'i geçtiği hatırlatılırken Pakistan hükümetinin pasaportu olmayanların seyahatine izin vermesinin ardından 507 kişinin temmuzda Hollanda'ya getirilebildiği kaydedildi.

Hükümet rastgele seçiyor

Hollanda yerel medyasındaki haberlerde, hükümetin Afganların tahliyesinde yavaş kaldığı ve tahliye edilecek kişilerin "rastgele" seçildiği şeklindeki eleştirilere yer verildi.

Kimlerin Afganistan'dan tahliye edilebileceğinin belli olmadığı şeklindeki eleştirilere değinilen haberde, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol için Afganistan'da çalışan 10 kişinin Hollanda'ya tahliyesine izin verilmemesi örnek olarak gösterildi.

Hukukçu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, tahliyesi reddedilen Afganların herhangi bir merciye itiraz hakkının bulunmamasını hukuka aykırı buldukları vurgulandı.

Göç devam ediyor

Taliban'ın yönetime geldiği süreçte yaşanan çatışmalar ve yönetim değişikliği korkusuyla ilk etapta İran ve Türkiye'ye göç dalgası başlarken birçok ülke Afganistan'da bulunan vatandaşlarını ve yerel çalışanlarını tahliye etti. Bunların arasında eski yönetimin askerleri, gazeteciler, insan hakları ve sivil toplum aktivistlerinin yanı sıra tercümanlar, güvenlik görevlileri gibi ülkenin her kesiminden kişiler vardı.

Taliban, halka ve eski elitlere mal ve can güvenliklerini koruma sözü vererek göçü yavaşlatsa da Afganistan'dan göç devam ediyor.

YORUMLAR
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Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı Taliban: 'Afganistan sadece ekonomik olarak bağımsız olmayacak, dış ülkelere ihracatımız da olacak' Taliban: 'Afganistan sadece ekonomik olarak bağımsız olmayacak, dış ülkelere ihracatımız da olacak'
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzlerce Afgan Hollanda'ya getirilmeyi bekliyor - Son Dakika

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