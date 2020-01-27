Son Dakika › Spor › Hollanda ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiraladı - Son Dakika Spor
Hollanda ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiraladı
6 saat önce
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:36 Kaynak: AA
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Emmen Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Türkiye'de Beşiktaş, İngiltere'de Fulham, Cardiff City ve Birmingham City'de görev alan Kerim Frei, 2017'de Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Bu sezon takımında forma şansı bulmakta zorlanan Kerim Frei, 6 maça çıktı.
Eredivisie'de 20 haftada 22 puan toplayan Emmen, 12. sırada yer aldı.
Son Dakika Son Dakika: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için kural hatası başvurusu yapacak Taksiciler, turizm şirketi aracının önünü kesip evrak kontrolü yaptı Fenerbahçeli Isla'nın eşi Gala Caldirola, duş paylaşımıyla gündem oldu