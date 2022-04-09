Hollanda ve Faslı doktorların hastalığına çare bulamadığı Youenes bebek, Türkiye'de - Son Dakika
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Hollanda ve Faslı doktorların hastalığına çare bulamadığı Youenes bebek, Türkiye'de

09.04.2022 01:07
Hollanda ve Faslı doktorların hastalığına çare bulamadığı Youenes bebek, Türkiye'de

HOLLANDA ve Faslı doktorların hastalığına çare bulamadığı, annesine 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' teklifinde bulunulan 2 aylık Youenes Rahou, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

HOLLANDA ve Faslı doktorların hastalığına çare bulamadığı, annesine 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' teklifinde bulunulan 2 aylık Youenes Rahou, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Fas asıllı Zeynep Rahou'nun 2 Şubat 2022'de Hollanda'da dünyaya getirdiği Youenes Rahou, hastalıklı doğdu. Bebeğin hastalığına Hollandalı ve daha sonra da Faslı doktorlar çare bulamadı. Zeynep Rahou'ya 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denildi. Rahou, oğlunun hastalığına çare bulmak için Türkiye'den yardım istedi.

Sağlık Bakanlığı, Zeynep Rahou'nun yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından, "Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor" ifadelerini kullandı.

Youenes bebeği, Hollanda'dan getirmek üzere Türkiye'den ambulans uçak yola çıktı. Hollanda'ya ulaşan uçaktaki Türk sağlık çalışanları, gerekli işlemlerin ardından akşam saatlerinde yeniden Ankara'ya hareket etti. Gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan ambulans uçaktaki Youenes bebek, Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı.


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Sağlık Bakanlığı, Ambulans, Hollanda, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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