Hollanda ve Yunanistan dahil 7 ülkeden İsrail'e destek mesajı

7 Ekim sabahı Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'yi bombardıman altında bıraktı. 50 yıl aradan sonra ilk kez savaş ilan eden İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, can kaybı da her geçen saat artıyor.

İSRAİL'E DESTEK MESAJI YAĞIYOR

Hamas'ın saldırılarında 700 vatandaşını kaybeden İsrail'e birçok ülkedense destek mesajları gelmeye devam ediyor. Aralarında İspanya ve Yunanistan'ın da bulunduğu 7 ülke yaptıkları açıklamalarla Hamas ile çatışan İsrail'e desteğini yineledi.

"BU KORKUNÇ TERÖR SALDIRISINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macaristan, bu korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını tanıyor. İsrail hükümetine ve halkına kayıplarından dolayı en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı. İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile de telefon görüşmesi yaptığını belirten Szijjarto, kedisine başsağlığı dilediğini ve Macaristan'ın desteğini dile getirdiğini aktardı. Szijjarto, söz konusu saldırıların "güçlü sonuçları" olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"SALDIRILARIN BİR AN ÖNCE DURDURULMASI ÇAĞRISINDA BULUNDULAR"

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail'e yönelik 7 Ekim'de başlatılan saldırıları güçlü bir şekilde kınıyor ve bu saldırıların bir an önce durdurulması çağrısı yapıyoruz." görüşü paylaşıldı. Açıklamada, saldırılarda yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye mesajı verildi.

"İSRAİL'İN MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI TANIYORUZ"

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ise yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırılarını kesin surette kınıyoruz." ifadesini kullandı. Rehin almaların ve sivilleri hedef almanın uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğunu belirten Hipkins, "Yeni Zelanda, Hamas'ın askeri kanadını terör örgütü olarak nitelendiriyor ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını tanıyor" ifadesine yer verdi.

"HOLLANDA'DA ÖZELLİKLE YAHUDİLER OLMAK ÜZERE BİRÇOK KİŞİ ENDİŞELİ"

Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Hamas'a yaptığı, "saldırıyı durdurma" çağrısını desteklediklerini bildirdi. İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu kaydeden Rutte, rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Rutte, Milli Güvenlik Kurulu ile bir araya geleceklerini belirterek, "Hollanda'da özellikle Yahudiler olmak üzere bir çok kişi endişeli. Hükümet onların güvenliği konusunda daha fazla tetikte olacak. Hafta içinde hükümetten bir heyet, ülkede yaşayan Yahudi topluluğunun sorumluları ile görüşecektir." ifadesini kullandı.

"İSRAİL VE HALKINA TAM DESTEK VERİYORUZ"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ve halkına tam destek mesajı verdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Dendias, "Her nerede olurlarsa olsunlar, sivillerin korunması, uluslararası toplum ve ülkemiz için bir önceliktir." ifadesini kullandı.

"SİVİLLERE ATEŞ AÇMAK TERÖR EYLEMİDİR"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, yaptığı açıklamada, Hamas'ın başlattığı saldırılara ilişkin "Şüphesiz terör eylemlerinden bahsediyoruz. Ayrım yapmadan sivillere ateş açmak ve birçok insanı iradeleri dışında alıkoymak, terör eylemdir." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEDEKİ TÜM YABANCILARIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın saldırılarını kınayarak, ülkedeki tüm yabancıların hayatından endişe duyduklarını kaydetti. Açıklamada, taraflara itidal çağrısı da yapıldı.