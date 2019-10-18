Honduras Devlet Başkanının kardeşine uyuşturucu kaçakçılığı cezası

NEW Orta Amerika ülkesi Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in kardeşi Juan Antonio, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından mahkum oldu.

New York Federal Bölge Mahkemesi, Hernandez'in kardeşi, eski Honduras Kongresi üyesi Juan Antonio Hernandez'i uyuşturucu kaçakçılığı için teşekkül kurmak suçundan mahkum etti.

Juan Antonio'nun yargılanmasında ABD'de hapiste bulunan, "El Chapo" (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı Joaquin Guzman'ın ifadelerinin etkili olduğu belirtildi.

Mahkeme kararında, Juan Antonio'nun faaliyetlerinin Honduras hükümeti tarafından korunduğunu belirtirken, Devlet Başkanı Hernandez'i de "işbirlikçi" olarak niteledi. Kararda Hernandez hakkında herhangi bir suçlamaya yer verilmedi.

Devlet Başkanı Hernandez, duruşma sırasında Twitter hesabından paylaştığı mesajda hakkındaki iddiaları reddetti.