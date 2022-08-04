Hong Kong Yönetimi Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Şiddetle Kınadı

HONG KONG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti Salı günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretine şiddetle karşı olduğunu söyledi ve güçlü şekilde kınadı. HKSAR İdari Amiri John Lee, tek Çin ilkesine açıkça meydan okuyan, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ciddi şekilde zarar veren, Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı büyük ölçüde tehdit eden ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ağır biçimde ihlal eden Pelosi'nin ziyaretini şiddetle kınadı.

Lee, HKSAR hükümetinin, "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkma konusunda kesin kararlılığa ve net bir duruşa sahip olduğunu ve merkezi hükümetin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki güçlü kararlılığını tam olarak desteklediğini belirtti. Lee, Pelosi'nin ziyaretinin "Taiwan'ın bağımsızlığını" teşvik ettiğini ve tek Çin ilkesine açıkça meydan okuyarak Taiwan Boğazı'ndaki istikrarı baltaladığını söyledi. Taiwan'da yaşayan 20 milyondan fazla insanın refahı üzerine kumar oynayan ve küçümseyen böyle bir hamlenin son derece bencilce olduğunu söyledi. Lee, HKSAR hükümetinin, Çin'in iç işlerine müdahale eden herhangi bir dış güce şiddetle karşı çıktığını, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde korumak için merkezi hükümet tarafından alınan tüm gerekli önlemleri tam olarak destekleyeceğini vurguladı.

Baş Sekreter Chan Kwok-ki, Maliye Bakanı Paul Chan ve Adalet Bakanı Paul Lam dahil olmak üzere HKSAR hükümetinin önde gelen yetkilileri, Çin hükümetinin defalarca net biçimde ifade ettiği ciddi endişelerini ve kararlı duruşunu açıkça görmezden gelen Pelosi'nin ziyaretine şiddetle karşı çıktıklarını ve güçlü şekilde kınadıklarını ifade ettiler.