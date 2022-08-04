Hong Kong Yönetimi Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Şiddetle Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Hong Kong Yönetimi Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Şiddetle Kınadı

04.08.2022 12:13
Hong Kong Yönetimi Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Şiddetle Kınadı

HONG KONG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti Salı günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretine şiddetle karşı olduğunu söyledi ve güçlü şekilde kınadı.

HONG KONG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti Salı günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretine şiddetle karşı olduğunu söyledi ve güçlü şekilde kınadı. HKSAR İdari Amiri John Lee, tek Çin ilkesine açıkça meydan okuyan, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ciddi şekilde zarar veren, Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı büyük ölçüde tehdit eden ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ağır biçimde ihlal eden Pelosi'nin ziyaretini şiddetle kınadı.

Lee, HKSAR hükümetinin, "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkma konusunda kesin kararlılığa ve net bir duruşa sahip olduğunu ve merkezi hükümetin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki güçlü kararlılığını tam olarak desteklediğini belirtti. Lee, Pelosi'nin ziyaretinin "Taiwan'ın bağımsızlığını" teşvik ettiğini ve tek Çin ilkesine açıkça meydan okuyarak Taiwan Boğazı'ndaki istikrarı baltaladığını söyledi. Taiwan'da yaşayan 20 milyondan fazla insanın refahı üzerine kumar oynayan ve küçümseyen böyle bir hamlenin son derece bencilce olduğunu söyledi. Lee, HKSAR hükümetinin, Çin'in iç işlerine müdahale eden herhangi bir dış güce şiddetle karşı çıktığını, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde korumak için merkezi hükümet tarafından alınan tüm gerekli önlemleri tam olarak destekleyeceğini vurguladı.

Baş Sekreter Chan Kwok-ki, Maliye Bakanı Paul Chan ve Adalet Bakanı Paul Lam dahil olmak üzere HKSAR hükümetinin önde gelen yetkilileri, Çin hükümetinin defalarca net biçimde ifade ettiği ciddi endişelerini ve kararlı duruşunu açıkça görmezden gelen Pelosi'nin ziyaretine şiddetle karşı çıktıklarını ve güçlü şekilde kınadıklarını ifade ettiler.

YORUMLAR
500
Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü Çinli Sözcü: Bi-khim Hsiao, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretinden Dolayı Tarih Önünde Hesap Verecek Çinli Sözcü: Bi-khim Hsiao, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretinden Dolayı Tarih Önünde Hesap Verecek Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Nancy Pelosi, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong Yönetimi Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Şiddetle Kınadı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 18:52:48. #1.13#
SON DAKİKA: Hong Kong Yönetimi Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Şiddetle Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement