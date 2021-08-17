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Hong Kong ve Yeni Zelanda'da Kovid-19 salgınına karşı önlemler sıkılaştırıldı - Son Dakika

Hong Kong ve Yeni Zelanda'da Kovid-19 salgınına karşı önlemler sıkılaştırıldı

17.08.2021 10:47
Hong Kong ve Yeni Zelanda'da Kovid-19 salgınına karşı önlemler sıkılaştırıldı, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken Hong Kong'da 16 ülkeden gelecekler için karantina süresi uzatıldı, Yeni Zelanda'da ise tam kapanma kararı alındı.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken Hong Kong'da 16 ülkeden gelecekler için karantina süresi uzatıldı, Yeni Zelanda'da ise tam kapanma kararı alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi yönetimi, Kovid-19'un Delta varyantı nedeniyle önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

Karara göre, 20 Ağustos'tan itibaren, yüksek riskli yerler olarak belirlenen 16 ülkeden gelecekler için karantina süresi uzatıldı.

Bu önlemle salgının yayılmasına karşı bir bariyer oluşturulmasının istendiği belirtildi.

Bu ülkelerden gelecek sadece "tamamen aşılanmış" Hong Konglular ise karantinaya girmeden kente girebilecek.

Söz konusu 16 ülkenin Bangladeş, Kamboçya, Fransa, Yunanistan, İran, Malezya, Hollanda, İspanya, Sri Lanka, İsviçre, Tanzanya, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Avustralya olduğu belirtildi.

Bu ülkelerden 15'inin risk kategorisi "orta"dan "yükseğe" alındı ve buralardan gelecekler için karantina süresi 21 güne çıkarıldı.

Avustralya'nın risk kategorisi ise "düşük"ten "orta"ya yükseltilerek buradan gelecek tamamen aşılanmışlar için karantina süresi de 7'den 14'e yükseltildi.

Hong Kong'da bu ay başına kadar yaklaşık iki aydır yerel vakaya rastlanmamıştı.

Hong Kong'da şimdiye kadar 12 bin 37 vaka tespit edildi, 212 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'da bir vaka nedeniyle ülke genelinde tam kapanmaya gidildi

Yeni Zelanda'da aylar sonra ilk yerel vaka tespit edildi.

Başbakan Jacinda Ardern, Auckland kentinde saptanan vakanın ardından alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı.

Ardern, Auckland'de 7, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün sürecek "tam kapanma" uygulanacağını ifade etti.

Tespit edilen vakanın Delta varyantı olabileceğini kaydeden Ardern, yine de bunun henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda, Kovid-19 salgınıyla başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 2 bin 926 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te Kovid-19'un Lambda varyantı görüldü

Bangladeş'te Kovid-19'un ilk olarak Peru'da görülen "Lambda" varyantına rastlandı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, "Lambda" varyantı, Bangladeş Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi (BCSIR) ve Jahangirnagar Üniversitesi tarafından yapılan bir genom dizilimi sırasında, mart ayında toplanan bir örnekten tanımlandı.

İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnsiyatifi (GISAID) raporuna göre, Lambda varyantının tespit edildiği kişinin başkent Dakka'da 49 yaşında bir kadın olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Lambda" varyantının ilk olarak Peru'da aralık ayında görüldüğünü duyurmuştu.

DSÖ, haziran ayında "Lambda" varyantını "İzlenmesi Gereken Varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.

Yeni Zelanda, Hong Kong, Bangladeş, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong ve Yeni Zelanda'da Kovid-19 salgınına karşı önlemler sıkılaştırıldı - Son Dakika


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