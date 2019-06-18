Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme çalışmaları için yeniden özür

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, sokak protestolarına yol açan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süreciyle ilgili bir kez daha özür diledi ve tasarının, bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtti.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, sokak protestolarına yol açan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme süreciyle ilgili bir kez daha özür diledi ve tasarının, bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtti.

Carrie Lam, basına yaptığı açıklamada, hükümetin zanlıların iadesiyle ilgili yasal düzenleme çalışmalarının toplum içinde karışıklığa ve endişeye yol açtığını yineleyerek, Hong Kong halkından özür diledi.

Görev süresini tamamlamayı arzu ettiğini ifade eden Lam, söz konusu yasa tasarısını resmen geri çekmedi ancak tasarının, bu yasa döneminde gündeme gelmeyeceğini söyledi.

Bazı şüphelilerin Çin ana karası mahkemelerinde yargılanmalarına izin verecek olan tasarıyla halkın güvenini kazanmasının mümkün olmadığını kabul eden Başyönetici Lam, halkın güveni olmadan yasal düzenleme çalışmalarına devam etmeyeceklerini dile getirdi.

Lam, "Yol açtığı korku ve kaygıların giderilememesi halinde bu tasarıyı ilerletmeyeceğim." dedi ve halkın desteğini sağlamak için çok çalışacağını ifade etti.

Lam, cumartesi günü, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını kaydetmişti.

Pazar günü yayımladığı bildiride, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme çalışmalarının toplum içinde kargaşaya yol açtığını kabul ederek, Hong Kong halkından özür dileyen Lam, Hong Kong yönetiminin bu düzenlemeyle ilgili çalışmalarındaki bazı eksikliklerin halk arasında hayal kırıklığı ve üzüntüye yol açtığı vurgulamış ve bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı sunacak ve geliştirecek eleştirilere açık olunduğunu belirtmişti.

İade yasası için önerilen değişiklik



Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.



Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.



Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.



Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer, bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.



Muhalifler ayrıca, yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.



Göstericiler protestolara devam ediyor

Hong Kong'da çoğunluğu siyah giyinmiş eylemciler, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin iptali için pazar günü protestolara devam etmişti.

Protestocular, cumartesi günü askıya alınan tasarının tamamen iptali ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam'ın istifa etmesi talebiyle sloganlar atarak hükümet binasına doğru yürümüştü.

Organizatörlere göre yürüyüşe katılanların sayısı yaklaşık 2 milyonu bulurken polis kaynakları katılımcı sayısını 338 bin olarak açıklamıştı.

Polisin dün öğle saatlerinde göstericilerden ana caddeleri boşaltmalarını talep etmesi üzerine, protestocular eylemi parlamento yakınındaki Tamar Parkı'na taşıma kararı almıştı.

Protestolarda hükümet binalarının çevresinde toplanan kalabalık, dün, trafik akışının yeniden sağlanabilmesi için ana caddeyi boşaltmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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