Hopa'da Denizde Tanımlanamayan Cisim
Hopa'da Denizde Tanımlanamayan Cisim

Hopa\'da Denizde Tanımlanamayan Cisim
26.11.2025 14:04  Güncelleme: 16:53
Balıkçılar, Hopa açıklarında Rus menşeli roket motoru olabileceği düşünülen bir cisim gördü.

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında eşi ile balığa çıkan bir balıkçı, denizde su üstünde duran tanımlanamayan bir cisim gördü.

SAHİL GÜVENLİK ALARMA GEÇTİ

Cismin yanına yaklaştığında bir füze veya bir roket parçası olabileceğini düşünen balıkçı Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye gelerek metal cismin bulunduğu alanı ablukaya alarak incelemelerde bulundu.

Hopa açıklarında Rus menşeili roket motoru bulundu

O İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Cismin yapılan ilk incelemede Rus menşeili roket motoru olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA

