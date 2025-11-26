Hopa\'da Denizde Tanımlanamayan Cisim

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında eşi ile balığa çıkan bir balıkçı, denizde su üstünde duran tanımlanamayan bir cisim gördü.

SAHİL GÜVENLİK ALARMA GEÇTİ

Cismin yanına yaklaştığında bir füze veya bir roket parçası olabileceğini düşünen balıkçı Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye gelerek metal cismin bulunduğu alanı ablukaya alarak incelemelerde bulundu.

O İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Cismin yapılan ilk incelemede Rus menşeili roket motoru olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.