Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında eşi ile balığa çıkan bir balıkçı, denizde su üstünde duran tanımlanamayan bir cisim gördü.
Cismin yanına yaklaştığında bir füze veya bir roket parçası olabileceğini düşünen balıkçı Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye gelerek metal cismin bulunduğu alanı ablukaya alarak incelemelerde bulundu.
Cismin yapılan ilk incelemede Rus menşeili roket motoru olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.
Son Dakika › 3-sayfa › Hopa'da Denizde Tanımlanamayan Cisim - Son Dakika
