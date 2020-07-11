Horoz dövüşü yaptırılan iki derneğe operasyon - Son Dakika

Horoz dövüşü yaptırılan iki derneğe operasyon

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edilen iki dernekten biri mühürlendi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edilen iki dernekten biri mühürlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

Alınan bilgiye göre, Büyükmangıt Mahallesi'nde horoz dövüşü yaptırıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren polis, "Ceyhan Asil Kümes Hayvanları Derneği" olarak tanıtılan mekana operasyon düzenledi.

Sözde dernek yetkilileri ilgili belgeleri ekiplere ibraz edemedi.

Mekanda, horoz dövüşü için kullanılan seyirci tribünü, horozlar için saha, horoz koymak için kafesler ile hakem masası ve sandalye ele geçirildi.

Polis, herhangi bir horoz veya hayvana rastlanılmamasına rağmen sözde derneğin amacı dışında kullanıldığını belirleyerek, mekanı mühürleyip faaliyetten men etti.

6 kişiye idari işlem uygulandı

Polis, ayrıca Zübeyde Hanım Mahallesi'nde horoz dövüşü yaptırıldığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı ihbarı üzerine Ceyhan Horozcular Derneği'ne de operasyon düzenledi.

Belge ibraz edebilecek kimsenin bulunmadığı dernekte tribün ve arenadan oluşan bölme, horoz koymak için kafesler, hakem masası ve sandalyeler ele geçiren ekipler, mekanın bahçesinde sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan 6 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan idari işlem yaptı.

Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:16 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Horoz dövüşü yaptırılan iki derneğe operasyon - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 22:56 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:57 Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 18:58 Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
22:56
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
20:57
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
18:58
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 05:34:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Horoz dövüşü yaptırılan iki derneğe operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]