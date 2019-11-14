Son Dakika Haberleri: Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı Harden'ın 47 sayısıyla devirdi
Son Dakika Spor Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı Harden'ın 47 sayısıyla devirdi - Son Dakika Spor

Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı Harden'ın 47 sayısıyla devirdi

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 102-93 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üretti.

Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı Harden'ın 47 sayısıyla devirdi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 102-93 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üretti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları Houston Rockets ile Los Angeles Clippers arasındaki mücadeleyi, 102-93'lük skorla ev sahibi Rockets kazandı.

Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 12 sayı, 20 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 17 sayı kaydeden Russell Westbrook, Rockets'ın üst üste 5. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, JaMychal Green de 14 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Louis Williams ise 20 sayı, 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Furkan'dan 9 sayı

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Orlando Magic'e 112-97 yenildiği maçta 9 sayı attı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Magic'te Nikola Vucevic 25 sayı, 12 ribaunt, Aaron Gordon da 18 sayı, 13 ribaunt, 7 asistlik performansıyla öne çıktı.

All-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Josh Richardson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Ben Simmons ise 18 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 112-97

Charlotte Hornets- Memphis Grizzlies: 117-119

Boston Celtics- Washington Wizards: 140-133

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 102-93

Minnesota Timberwolves- San Antonio Spurs: 129-114

Portland Trail Blazers- Toronto Raptors: 106-114

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 120-94

Los Angeles Clippers, Houston Rockets, James Harden, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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