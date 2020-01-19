Hrant Dink katledilişinin 13. yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hrant Dink katledilişinin 13. yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor - Son Dakika Dünya

Hrant Dink katledilişinin 13. yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor

6 saat önce

19 Ocak 2007'de silahlı suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 13'inci yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Hrant Dink katledilişinin 13. yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor, System.String[]

19 Ocak 2007'de silahlı suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 13'inci yılında Türkiye ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor.


İstanbul'da her yıl olduğu gibi, Hrant Dink'in suikaste uğradığı Osmanbey semtindeki Agos gazetesinin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde saat 15.00'te anma töreni yapılacak.

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Hrant Dink, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:14 
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