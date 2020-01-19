Son Dakika › Dünya › Hrant Dink katledilişinin 13. yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor - Son Dakika Dünya
Hrant Dink katledilişinin 13. yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor
6 saat önce
19 Ocak 2007'de silahlı suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 13'inci yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor.
19 Ocak 2007'de silahlı suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 13'inci yılında Türkiye ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor.
İstanbul'da her yıl olduğu gibi, Hrant Dink'in suikaste uğradığı Osmanbey semtindeki Agos gazetesinin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde saat 15.00'te anma töreni yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:14
Son Dakika Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı