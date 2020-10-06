HRW: Akıl sağlığı sorunu olan yüz binlerce kişi zincirlerle yaşıyor - Son Dakika

HRW: Akıl sağlığı sorunu olan yüz binlerce kişi zincirlerle yaşıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) dünya genelinde akıl sağlığı yerinde olmayan yüz binlerce kişinin zincire bağlı olarak yaşadığını açıkladı.

HRW: Akıl sağlığı sorunu olan yüz binlerce kişi zincirlerle yaşıyor, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) dünya genelinde akıl sağlığı yerinde olmayan yüz binlerce kişinin zincire bağlı olarak yaşadığını açıkladı.

HRW'nin "Zincirlerle Yaşamak: Dünya Genelinde Psikososyal Yetersizlikleri Olan Kişilerin Zincirlenmesi" başlıklı raporu yayımlandı.

Raporda, Asya, Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Amerika kıtasında, aralarında 10 yaşındaki çocukların da olduğu, akıl sağlığı yerinde olmayan yüz binlerce kişinin zincire bağlanarak veya kapalı alanlarda aylarca hatta yıllarca tutulduğu kaydedildi.

Bu kişilerin kendi aileleri tarafından evlerinde veya akıl sağlığı hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle kalabalık ve bakımsız kuruluşlarda zorla zincirlenmiş olarak tutulduğu aktarılan raporda, birçoğunun aynı küçük alanda yemek yemeye, uyumaya ve tuvaletlerini yapmaya zorlandığına dikkati çekildi.

Raporda, geleneksel veya dini tedavi merkezlerinin yanı sıra kamu veya özel kuruluşlarda, bu kişilerin perhize, ilaç veya bitkisel karışım almaya zorlandığı, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğü ifade edildi.

Afganistan, Burkina Faso, Kamboçya, Çin, Gana, Endonezya, Kenya, Liberya, Meksika, Mozambik, Nijerya, Sierra Leone, Filistin, Somali'nin özerk Somaliland bölgesi, Güney Sudan ve Yemen'de saha araştırmaları ile tanık ifadeleri ele alınan rapor kapsamında, psikososyal engelli 350'den fazla kişinin yanı sıra 430 aile üyesi, kuruluşlarda çalışanlar, akıl sağlığı uzmanları, hükümet yetkilileri ile engelli hakları savunucularıyla görüşüldü.

Raporda, ele alınan 110 ülkeden yaklaşık 60'ında tüm yaşlarda, etnik kökenlerde, dinlerde, sosyoekonomik kesimlerde, kent veya kırsal alanlarda akıl sağlığı yerinde olmayanların kelepçelendiğine dair kanıtlar bulunduğu ifade edildi.

Küresel bazda 792 milyon kişinin akıl sağlığı sorunları olduğu anımsatılan raporda, hükümetlerin sağlık bütçelerinin yüzde 2'sinden daha azını akıl sağlığına harcadığı aktarıldı.

Raporda, ülkelerin üçte ikisinden fazlasının sağlık sigortası sisteminde, akıl sağlığı yerinde olmayanların masraflarının karşılanmadığına dikkati çekildi.

Akıl sağlığı yerinde olmayan kişilerin kaçmasından ve kendilerine veya bir başkasına zarar vermesinden endişelenen ailelerin, uygun sağlık desteğinin olmayışı ve bilinçsizlik gibi nedenlerle onları zincirlemek dışında başka bir seçenek bulamadığı belirtilen raporda, zincirle bağlanmanın ruhsal ve fiziksel sağlığa zarar verdiği vurgulandı.

Raporda, zincirlenen kişilerde, travma sonrası stres, yetersiz beslenme, enfeksiyon kapma, sinir zedelenmesi, kas kaybı ve kalp damar rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği kaydedildi.

Genelde akıl sağlığı sorunlarında geleneksel tedavi yöntemlerine başvurulduğu ve akıl sağlığı hizmetlerinin son seçenek olarak görüldüğü savunulan raporda, zincirlenenlerin sabun gibi temel temizlik ürünlerinden mahrum kaldığı için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı riskte olabileceği aktarıldı.

Raporda, hükümetlere söz konusu kişilerin zincire vurulmasının yasaklanması ile kaliteyi, erişilebilirliği ve uygun fiyatlı akıl sağlığı hizmetini geliştirmesi çağrısı yapıldı.

Raporun yazarı, HRW'nin engelli hakları araştırmacılarından Kriti Sharma, akıl sağlığı sorunu bulunan insanların zincirlere vurulmasının birçok toplumda herkesin bildiği bir sır olan çok yaygın bir uygulama olduğunu söyledi.

Sharma, "Aileler bu sorunla baş edemediği ve hükümetler uygun akıl sağlığı hizmetini sağlamakta yetersiz kaldığı için insanlar bir ağaca zincirle bağlı halde, bir kafeste kilitli olarak veya ağıllarda yıllarca kalabiliyorlar." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Engelli, Afrika, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HRW: Akıl sağlığı sorunu olan yüz binlerce kişi zincirlerle yaşıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı etkinlik 13 Ekim'de yapılacak Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Dünya Sağlık Örgütü müjdeli haberi verdi: Koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız         
20:40
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak         
20:27
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi         
19:30
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi         
18:31
Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı         
18:07
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşine 5 milyon lira boşanma tazminatı ödeyecek Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşine 5 milyon lira boşanma tazminatı ödeyecek         
17:43
Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı         
16:58
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 21:02:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HRW: Akıl sağlığı sorunu olan yüz binlerce kişi zincirlerle yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei