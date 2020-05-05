HRW: IŞİD militanları cesetleri Suriye'nin kuzeydoğusunda bir vadiye attı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya HRW: IŞİD militanları cesetleri Suriye'nin kuzeydoğusunda bir vadiye attı - Son Dakika Dünya

HRW: IŞİD militanları cesetleri Suriye'nin kuzeydoğusunda bir vadiye attı

1 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) IŞİD'in öldürdüğü kişilerin cesetlerini Suriye'nin kuzeydoğusundaki al Hota vadisine attığını açıkladı.

HRW: IŞİD militanları cesetleri Suriye'nin kuzeydoğusunda bir vadiye attı, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) IŞİD'in öldürdüğü kişilerin cesetlerini Suriye'nin kuzeydoğusundaki al Hota vadisine attığını açıkladı.

Araştırmacılar 2014 yılında çekilmiş bir videoda militanların cesetleri 50 metre derinliğindeki vadiye attığını gördükten sonra konuyu incelemeye başladı.

HRW, IŞİD'in bölgedeki hakimiyetinin sonlanmasından sonra vadiye ceset atılmaya devam ettiğini düşünüyor ve yetkilileri bölgeyi inceleyerek bölgedeki cesetleri çıkarıp kanıtları toplamaya davet ediyor.

Bölge Türkiye destekli Milli Ordu'ya bağlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Bir dönem IŞİD'in kontrol ettiği bölgelerde bugüne kadar 20'den fazla toplu mezarda binlerce kişinin cesedi bulundu.

Suriye'de kaybolan ve öldürüldüğü düşünülen kişiler arasında aktivistler, insani yardım çalışanları, gazeteciler ve cihatçılarla ters düşen kişiler var.

IŞİD Suriye'nin batısından Irak sınırına kadar uzanan geniş bir coğrafyada 88 kilometrekarelik bir bölgeyi kontrol ediyordu.

IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka'ya 85 kilometre uzaklıkta olan vadi, eskiden doğal güzelliğiyle biliniyordu.

HRW Suriye araştırmacısı Sara Kayyali, 2013 - 2015 yılları arasında IŞİD'in kontrolüne giren bölgenin o tarihten sonra korkunç bir şekilde anıldığını söylüyor:

"Orada ve diğer toplu mezarlarda olanları ortaya çıkarmak, IŞİD'in öldürdüğü binlerce insana ne olduğunu anlamak ve katillerden hesap sormak için kritik öneme sahip."

HRW tarafından bugün yayımlanan bir rapora göre bölgede yaşayanlar IŞİD militanlarının insanları "al Hota'ya atmakla" tehdit ettiğini söylüyor.

Bazıları vadide parçalanmış cesetler gördüklerini de hatırlıyor.

IŞİD'in kaydettiği ve sosyal medyada yayımlanan 2014 tarihli bir videoda, IŞİD tarafından öldürülen iki kişinin cesetlerinin vadiye atıldığı görülüyor.

HRW araştırmacıları 2018'de bölgeye gittiklerinde dronelar kullanarak vadinin dibindeki su birikintisinde sekiz kişinin cesedinin yüzdüğünü görmüştü.

Araştırmacılar cesetlerin durumuna bakarak, bunların IŞİD'in bölgedeki kontrolünün sona ermesinden sonra atılmış olması gerektiği sonucuna varmıştı.





Jeolojik haritalar ve topografya modelleri vadinin, drone'un ulaşabildiğinden daha derine gittiğini gösteriyor. Bu nedenle bölgede tespit edilemeyen daha fazla ceset olabilir.

HRW, bölgeyi kontrol eden hangi örgüt olursa olsun al Hota'yı bir suç mahali olarak incelemek, kayıpları tespit etmek ve ölümlerini araştırmakla mükellef olduğunu belirtiyor.

Bölge IŞİD'in ardından Suriye Demokratik Güçleri'nin, sonrasında da Milli Ordu'nun kontrolüne geçmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye, Ordu, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 01:21 


Son Dakika

Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz Virüsün Avrupa'daki merkez üssünde 2 ay sonra ilk: Caddeler dolup taştı
YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı         
00:42
Koronavirüsün Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor         
00:30
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı         
00:17
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı         
00:03
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı         
23:55
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık         
23:42
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı         
23:42
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım         
23:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı         
23:30
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti         
23:09
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak         
23:08
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı         
22:57
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı         
22:40
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor         
22:34
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı         
22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi         
22:25
Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım         
22:20
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı         
22:05
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz         
21:57
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz         
21:56
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor         
21:52
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek         
21:50
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme         
21:33
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı         
21:31
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde         
21:19
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek         
21:08
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu         
20:57
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi         
20:51
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 02:59:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HRW: IŞİD militanları cesetleri Suriye'nin kuzeydoğusunda bir vadiye attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]