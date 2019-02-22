Son Dakika Haberleri: Hsk, Kararname Prensiplerini Açıkladı

Hsk, Kararname Prensiplerini Açıkladı

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensiplerini açıkladı.

Hsk, Kararname Prensiplerini Açıkladı, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensiplerini açıkladı.

Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, adli ve idari yargıda kararnamenin 31 Mayıs'a kadar ilan edilmesi planlanıyor.

2 Eylül'de faaliyete geçirilmesi hedeflenen Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin hakim ve savcı ihtiyacı da duyuruldu.

Kararname prensiplerine, ihtiyaç listelerine HSK'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel
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