Huawei Mate Xs 2 global arenada! İşte özellikleri ve fiyatı - Son Dakika
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Huawei Mate Xs 2 global arenada! İşte özellikleri ve fiyatı

18.05.2022 22:36
Huawei Mate Xs 2 global arenada! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei, geçtiğimiz haftalarda Çin'de tanıttığı yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs 2 modelini küresel pazara sundu.

ABD'den ambargo görmesinin ardından zor bir döneme giren Huawei, yeniden yükseliş için yoğun çalışma temposunu sürdürüyor. Çıkardığı ürünlerle hala önemli bir kitleye hitap eden şirket, amiral gemisi telefonu Huawei Mate Xs 2'yi Nisan ayının sonunda Çin'de tanıtmıştı.

Huawei Mate Xs 2, Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor

29 Nisan'da Çin'de tanıtılan Huawei Mate Xs 2, küresel pazarda da boy gösterecek. İlk sürümünden herhangi bir farklılık yaşamayan katlanabilir akıllı telefon, gücünü 5 nanometre fabrikasyon sürecinden geçen Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor.

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Arka diziliminde 50 Megapiksel ana kamera, 3 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 8 Megapiksel 3x telefoto lens bulunan Huawei Mate Xs 2, ön tarafta 10.7 Megapiksel özçekim kamerası ile donatılıyor. Bunlara ek olarak 7.8 inç büyüklüğünde 120 Hz hızında ve 2840 x 2200 çözünürlükte OLED ekran bulunuyor.

Huawei Mate Xs 2 global arenada! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate Xs 2 teknik özellikleri

İşlemciSnapdragon 888, 5 nanometreEkran7.8 inç büyüklük, 120 Hz, OLED, 2840 x 2200 çözünürlükDepolama256/512 GB dahili depolamaBellek8/12 GB RAMArka kamera50+13+8 MegapikselÖn kamera10.7MegapikselBatarya66W hızlı şarj destekli 4.800 mAh pilİşletim SistemiHarmonyOS 2

Huawei Mate Xs 2 global arenada! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate Xs 2 fiyatı

Huawei Mate Xs 2, üç şekilde karşımıza çıkıyor.

M-Pen stylus kalem destekli 8GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğindeki modelin fiyatı, 1.500 dolar yani (yaklaşık 22.252,80 Türk Lirası+ vergiler)

8GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğindeki modelin fiyatı, 1.700 dolar yani (yaklaşık 25.215,93 Türk Lirası+ veriler)

12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama sunan modelin fiyatı, 1950 dolar yani (yaklaşık 28.924,16 Türk Lirası+ vergiler)

Huawei Mate Xs 2'yi nasıl buldunuz? Türkiye'ye gelse tercih eder misiniz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Huawei Mate Xs 2 global arenada! İşte özellikleri ve fiyatı - Son Dakika


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