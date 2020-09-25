Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi büyümeye devam edecek - Son Dakika

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi büyümeye devam edecek

2010 yılında İstanbul'da kurulan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi büyümeye devam edecek, System.String[]

2010 yılında İstanbul'da kurulan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor.

Huawei Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteren Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, şirketin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi olma niteliğini taşıyor. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi verilerine göre Türkiye'de telekomünikasyon sektörüne Ar-Ge hizmeti sunan 17 merkez arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai, "Türkiye'deki toplam yatırımımız 520 milyon lira. Ayrıca daha da önemli bir konu olarak, on yıldır çok sayıda BT uzmanını eğitiyor ve BT yeteneklerini geliştiriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bin 500'den fazla mühendis ve araştırmacı, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ailesinin bir parçası oldu. Bazıları Türk şirketlerinde teknoloji geliştirmeye devam ediyor. Bununla gurur duyuyoruz. Bugün 620 profesyonelle çalışıyoruz ve Türkiye'deki ICT yeteneklerine güveniyoruz. Gelecek yıl bu ekibimizi yüzde 10 büyütmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Hai, ürünlerin ve çözümlerin sadece Türkiye'de kullanılmadığını, yurt dışında da satıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Çözümlerimiz 30'dan fazla ülkede 40 kurumsal müşteri tarafından kullanıldı. Ümraniye'deki merkezimizde Türk mühendisler tarafından üretilen teknolojiler, Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Bu yazılım ihracatı ile birlikte Türkiye'ye toplam 260 milyon dolar giriş sağladık."

5G kullanım senaryoları, Yapay Zeka (AI) ve Huawei Mobil Servisleri (HMS), Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin en önemli faaliyet alanlarını oluşturuyor. Şu anda, yerel ekosistemi genişletmek için HMS alanında 100'den fazla yerel ortak ve içerik sağlayıcı ile iş birliği yapılıyor.

Merkez, ağırlıklı olarak Türkiye'deki mobil operatörlere hizmet veriyor. Ayrıca akademilere ICT projeleri konusundaki desteğini de sürdürüyor. Merkez, geçen yıl 15 üniversite ve 28 akademisyen ile iş birliğine gitti.

Teknoloji sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamayı da hedefleyen Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde çalışan 620 mühendisin yüzde 23'ü kadınlardan oluşuyor. Sektör genelinde bu oran yüzde 10 olarak açıklanıyor.

Araştırma Geliştirme, İstanbul, Türkiye, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi büyümeye devam edecek - Son Dakika Ekonomi

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