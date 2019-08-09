Huawei yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı
1 saat önce
Çinli teknoloji devi Huawei, kendi işletim sistemi 'HarmonyOS'i tanıttı
Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD) yaptırım kararının ardından Android işletim sistemine erişimini kaybeden Çinli teknoloji devi Huawei
, kendi işletim sistemini tanıttı.
'HarmonyOS' adı verilen yeni işletim sistemi, Çin'in Dongguan kentinde düzenlenen konferansta Huawei Tüketici İş Grubu Richard Yu tarafından tanıtıldı. Yu, İngilizce'de 'ahenk, uyum' anlamına gelen sistem hakkında "Biz dünyaya harmoni getirmek istiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:14
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