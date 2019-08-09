Son Dakika Haberleri: Huawei yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı
Son Dakika Dünya Haber

Huawei yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı

1 saat önce

Çinli teknoloji devi Huawei, kendi işletim sistemi 'HarmonyOS'i tanıttı

Huawei yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım kararının ardından Android işletim sistemine erişimini kaybeden Çinli teknoloji devi Huawei, kendi işletim sistemini tanıttı.

'HarmonyOS' adı verilen yeni işletim sistemi, Çin'in Dongguan kentinde düzenlenen konferansta Huawei Tüketici İş Grubu Richard Yu tarafından tanıtıldı. Yu, İngilizce'de 'ahenk, uyum' anlamına gelen sistem hakkında "Biz dünyaya harmoni getirmek istiyoruz." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar
Güney Kore duyurdu: ABD, bizden Hürmüz Boğazı için asker talep etti Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 15:08:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]