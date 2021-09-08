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Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sene sonuna kadar uygulanmayacak - Son Dakika

Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sene sonuna kadar uygulanmayacak

08.09.2021 09:36

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ithal edilecek olan buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimek için sene sonuna kadar gümrük vergisi uygulanmayacak.

Tarım ürünlerine yönelik olarak yapılan ithalatta gümrük vergisi bazıları için sıfırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimek ithalatı için gümrük vergisi 31 Aralık 2021 tarihine kadar "0" olarak uygulanacak.

ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK GEÇEBİLMEK İÇİN YAPILDI

Hububat ve bakliyatta gümrük vergisini sıfırlayan Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şöyle denildi:

"Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 hastalığı nedeniyle hububat ve bakliyat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla, buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için uygulanan gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacaktır."

KAHVEDE DE GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞTÜ

Kararın bir diğer etkisi de kahve ithalatında yaşandı. Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilecek olan kahvelere gümrük vergisi yüzde 11 yerine yüzde 6 olarak uygulanacak.

Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sene sonuna kadar uygulanmayacak

cumhurbaşkanı, Buğday, Gazete, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi sene sonuna kadar uygulanmayacak - Son Dakika Ekonomi


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