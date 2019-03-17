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Hukuk Kliniği Yardıma Hazır

28 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 6 yıldır maddi durumu iyi olmayanlara hizmet sunan Hukuk Klinikleri Birimi, 2018-2019 Bahar Döneminde de gönüllü hoca ve öğrencilerle vatandaşın yanında yer alacak.

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Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 6 yıldır maddi durumu iyi olmayanlara hizmet sunan Hukuk Klinikleri Birimi, 2018-2019 Bahar Döneminde de gönüllü hoca ve öğrencilerle vatandaşın yanında yer alacak.

Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ufuk Aydın, Hukuk Klinikleri'nin model olarak tıp fakültelerindeki polikliniklerin benzeri olduğunu belirterek, "Bir tıp öğrencisi 4-5 yıl ders alır. Sonra hocalarının denetiminde hastaneye gider ve hastalarla ilişki kurar. Bir nevi sahaya iner. Uygulamalı eğitim süreci başlamış olur. Sonuçta eğitim başka bir şey, uygulama başka bir şey. 2013'te kurduğumuz Hukuk Klinikleri Birimi'miz hukuk öğrencilerini 'ilk gün' sahaya indiriyor" dedi.

Hukuk Klinikleri öğrenciler için de fırsat

Uygulamanın tüm paydaşlarına katkı sağladığını anlatan Prof. Dr. Aydın, "Yoksul insanlara yaşadıkları hukuki sorunlarla ilgili bilgi veriyoruz. Haklarını anlatıyoruz. Onları adli makamlara ve Baromuza yönlendiriyoruz. Hocalarımız, öğrencilerimiz yardımcı oluyor. Bu yardım esnasında öğrenciler karşılaştıkları olayları çözmeye çalışırken kendilerini geliştiriyor. Öğrenci mezun olmadan pek çok hukuki durumla karşılaşıyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşa da yardımımız dokunuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin alanındaki ilk uygulamalarından biri olan Hukuk Klinikleri Birimi'nin 6 yıldır başarıyla hizmet verdiğini kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Bilgi paylaşılırsa değerli olur. Hocalarımız bilgili, öğrencilerimiz istekli. Topluma, özellikle de dezavantajlı bir grubuna hizmet etmenin hazzını yaşıyoruz. Kapımız herkese açıktır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Aydın, Hukuk Fakültesi, Güncel
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