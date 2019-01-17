Hükümlüler Öğrencilerle Kedi Evi Yaptı

Bolu'da, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, meslek lisesi öğrencileriyle topladıkları atık lastikleri kedi evine dönüştürdü.

Bolu'da, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, meslek lisesi öğrencileriyle topladıkları atık lastikleri kedi evine dönüştürdü.



Kış aylarında soğuğa maruz kalan kedilerin, arabaların, klimaların motor kısımları, dış üniteleri ve evlerin bacaları gibi tehlike arz eden yerlerde ısınmaya çalışırken hayatlarını kaybetmelerini önlemeye yönelik proje kapsamında denetimli serbestlik altındaki yükümlüler ve İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin katkılarıyla çeşitli renklerde boyanan, içlerine kedi mamaları konulan kedi evleri yapıtı.



Kedi evleri, ihtiyaç görülen yerlere konulması için Bolu Hayvanları Koruma Derneği üyelerine teslim edildi.



Bolu Adliyesinin otoparkında düzenlenen teslim törene, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Tenlik, Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi, BOLHAYKO Başkanı Melek Ünal, Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Aydan Özdemir, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Hasan Aksay ve öğrenciler katıldı.



Başsavcısı Önder Yaman, projenin sıcacık, herkesin içini ısıtan ve Bolu'ya yakışan bir proje olduğunu kaydetti.



Konuşmasının ardından Yaman'a projeye verdiği desteklerden dolayı BOLHAYKO Başkanı Melek Ünal tarafından plaket takdim edildi.

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