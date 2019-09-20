Son Dakika Haberleri: Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı
Son Dakika Güncel Haber

Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı

27 dakika önce

Yermen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduklarını açıkladı.

Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı, System.String[]

Yermen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduklarını açıkladı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, başkent Sana'yı ele geçirmelerinin 5. yıl dönümü dolayısıyla El-yemen televizyonunda bir konuşma yaptı.

Meşat, televizyon konuşmasında, "Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduğumuzu ilan ediyoruz ve (Suudi Arabistan'dan da) aynı karşılığın verilmesini bekliyoruz." dedi.

Riyad'a yapılan saldırıları durdurma girişimlerine suudi Arabistan'ın olumlu yanıt vermemesi durumunda kendilerinin saldırılara karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını ifade eden Meşat, savaşın devam etmesinin hiç bir kimseye çıkar sağlamayacağını ve istenmeyen tehlikeli gelişmelere neden olabileceğini söyledi.

Savaşın devam etmesinden en çok kendileri değil koalisyon güçlerinin zarar göreceğini savunan Meşat, koalisyon güçlerine Sana Havalimanı'na yönelik yasağı kaldırması ve Kızıldeniz'e giden gemileri durdurmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu

Meşat, Yemen hükümetinden ve tüm taraflardan kapsamlı ulusal uzlaşıyı sağlayacak gerçek ve ciddi müzakereler başlatmasını talep etti.

Kendilerinin Stockholm Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerinin yüzde 90'ını yerine getirdiklerini savunan Meşat, meşru hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.

Anlaşma kapsamında BM başkanlığında oluşturulan "Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi", Yemen'de çatışan tarafların, ateşkes mekanizmasının etkinleştirilmesi ve en kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti
Trump'tan yeni açıklama: İran'daki 15 hedefi vurmaya hazırım ama acelem yok Husiler, Suudi Arabistan'a hava saldırılarını durdurduklarını duyurdu Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın son paylaşımı yürek dağladı: Yaşamayı çok istiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 00:08:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]