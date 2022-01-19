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Husumetlisi, hastanede sağlık çalışanına kurşun yağdırdı! - Son Dakika

Husumetlisi, hastanede sağlık çalışanına kurşun yağdırdı!

19.01.2022 18:45

Diyarbakır'da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kar maskeli silahlı 2 şahıs, hastanenin eczane biriminde çalışan kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eczanesi odası içerisinde meydana gelen olayda; hastaneye kar maskesi ve silahla giren 2 şahıs, hastanenin eczane bölümünde çalışan G.D. ile daha önce aralarında bulunan husumet sebebiyle yanlarına çağırdı.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Görüşmeden sonra tartışmanın yaşanmasıyla şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek G.D.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Dizinden ve ayağından yaralanan G.D., sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

G.D., polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde saldırganlar ile arasında kişisel husumet yaşadığını belirtiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Husumetlisi, hastanede sağlık çalışanına kurşun yağdırdı!
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Doğum, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisi, hastanede sağlık çalışanına kurşun yağdırdı! - Son Dakika


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