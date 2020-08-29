Husumetlisini karnından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Ali Ç. (31) husumetli olduğu öne sürülen Şahin Olgaç'ı (35) karnından bıçakladı. Olgaç, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan Ali Ç. aranıyor.

Olay, saat 05.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Ali Ç., husumetli olduğu Şahin Olgaç'ın evine gitti. Kapıyı tekmeleyerek bağırmaya başlayan Ali Ç. ile Şahin Olgaç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç., Şahin Olgaç'ı karnından bıçakladı. Ali Ç. kaçarken, Olgaç'ın evinde misafir olarak bulunan Ahsen B. (19) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Olgaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, kaçan Ali Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, Olgaç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.