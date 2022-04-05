HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de seyyar halı satıcısı İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurup öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve polise teslim olan katil zanlısı Mustafa S. (46), ifadesinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de oturan Mustafa S., önceki gün aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta oturan İsa Demirci'nin yanına geldi. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Mustafa S., belinden çıkardığı tabancayla 6 el ateş etti. Kurşunlardan biri İsa Demirci'nin sırtına isabet etti. Şüpheli Mustafa S. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirci, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, katil zanlısı Mustafa S. dün akşam polise teslim oldu. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak ifadesi alınan Mustafa S., İsa Demirci ile aralarında uzun süredir husumet olduğunu öne sürerek, 'Uzun bir süre önce, inşaat yaptığımız sokağa beton mikseri geldi. Yol kapalıydı, o da aracıyla geçmek istedi. Başka yoldan gitmesi gerektiğini söyledim. Bu nedenle tartıştık. Bu husumette yıllardır sürüyor. Son zamanlarda ise İsa Demirci kardeşlerimi ve ailemi rahatsız ediyordu. Bende bunu neden yapmak istediğini sormak ve konuşmak için yanına gittim, tartıştık. Silahını görünce de ateş ettim' dediği öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından çelik yelek giydirilen katil zanlısı Mustafa S., adliyeye sevk edildi. Öldürülen İsa Demirci ise Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.