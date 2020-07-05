Hüyük ceviz üretiminde de adını duyurmak istiyor - Son Dakika

Konya'nın organik çilek ve kiraz üretiminde önemli merkezlerinden birisi olan Hüyük, yakın gelecekte ceviz üretimiyle de adından söz ettirmek istiyor.

Hüyük İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, yaptığı açıklamada, yörede ceviz üretiminde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını, ürün rekoltesinin her geçen gün arttığını belirtti.

Isparta'nın Şarkikarağaç ve Yalvaçile Konya'nın Hüyük ve Beyşehir ilçelerinde yetiştirilen cevizlerin kalitesinin zengin aromatik yapısı ve lezzeti ile ön plana çıktığını anlatan Şahin, "Kabuğunun içi dolu dolu olan ürünümüz yağlı olduğu için lezzet ve aroması da en üst seviyededir. Bu da kalitesine önemli ölçüde etki yapıyor." dedi.

Şahin, Hüyük'te bu yıl bazı yerlerde üşümeler yaşansa da rekoltenin genelde iyi durumda olduğunu ifade ederek, yörenin yakın gelecekte ceviz üretiminde de iddialı bir konuma geleceğine dikkat çekti.

Çiftçinin de cevize yöneldiğini belirten Şahin, "Özellikle ceviz bahçeleri oluşturuluyor. Dolayısıyla bölgemiz, çok fazla değil, gelecek 5-10 yıl içinde tonlarla ifade edilen bir şekilde bu ürünü halimizden kaldırır hale geleceğiz inşallah. Çünkü, şu anda vatandaşlarımızın ihtiyacının çok üzerinde üretim var, Konya bölgemize rahatlıkla yetecek bir vaziyette rekolteye sahibiz. Diğer ürünlerimizde olduğu gibi cevizde de bölge olarak bir piyasa oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Şahin, Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün çiftçinin cevize yönelmesi için çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi.