"Hüzün Üçgeni", 75. Cannes Film Festivali'nde yarışacak - Son Dakika

Altın Palmiye ödüllü İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı yeni filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne seçildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre film, 17-28 Mayıs'ta gerçekleşecek festivalin ana yarışmasına seçilen 18 yapımdan biri oldu.

Ruben Östlund, uluslararası başarılar kazandığı "Turist" ve "Kare" adlı filmlerin ardından çektiği "Hüzün Üçgeni"nde, önceki filmlerinde de olduğu gibi insan doğasını hicvetti.

Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre ve Yunanistan yapımı film, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.