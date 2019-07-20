Huzuru Köyde Bulanlar - Muhasebeciliği bıraktı köyünde hayvancılık yapıyor

İstanbul ve farklı şehirlerde 13 yıl muhasebecilik yapan 35 yaşındaki Şükür Saraç, işini bırakıp döndüğü memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında kendisine sağlanan destekle küçükbaş hayvancılık yapıyor.Maçka ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Saraç, ilçede Ticaret Meslek Lisesini bitirdikten sonra 2002-2015 yılları arasında İstanbul, Eskişehir ve Isparta'da 13 yıl çeşitli kuruluşlarda muhasebeciliğin ardından köyüne gelerek hayvancılık yapmaya karar verdi.Genç Çiftçi Projesi kapsamında kendisine hibe edilen 35 koyun ve 2 koç ile hayvancılığa başlayan Saraç, kuzularla birlikte 100'e ulaşan sürüsüyle hayvancılık yapıyor.Şükür Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi işini kurmak ve sağlık sorunları yaşayan anne ile babasının yanında olmak amacıyla İstanbul'daki işini bırakarak memleketine geldiğini söyledi.Köyüne geldikten sonra ilk olarak Genç Çiftçi Projesi kapsamında sunduğu besicilik projesinin kabul edilmediğini ancak 1 yıl sonra tekrar müracaat etmesi üzerine küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesinin onaylandığını belirten Saraç, "Hiç aklımın ucundan geçmiyordu, başvurdum, projemiz onaylandıktan sonra bu işe giriştik." dedi.Saraç, proje kapsamında kendisine 2'si koç olmak üzere 37 küçükbaş hayvanın hibe edildiğini, kendi imkanlarıyla hayvan sayısını artırarak sürüsünün kuzularla beraber 100'e ulaştığını kaydetti.Projeyle gençlere sunulan imkanlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yetkililere ve kuruluşlara teşekkür eden Saraç, "İstanbul'dan geldim bu işle uğraşıyorum. Memnunum çünkü kendi işimle uğraşıyorum. Artık büyük şehirler bazı şeyleri kaldırmıyor. Buradan yatırımı düşünen genç arkadaşlara bu gibi yatırımları düşünmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.Gençlere girişimci olmalarını önerdiGençlere girişimde bulunmalarını tavsiye eden Saraç, "Neden dışarıya bağımlı olmadan kendi içimizde bunu çalışmayalım. Biz de devletimize bir şey katabiliyorsak ne mutlu. Tamamen üretmekle alakalı bir şey. Daha sonra et fiyatları çıktı şu oldu bu oldu demektense kendimiz yapıp üretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Eskiden köylerinde 600-700 büyükbaş, 3-4 bin küçükbaş hayvan olduğunu anlatan Saraç, şöyle konuştu:"Fakat eskiler bu işi bıraktıktan sonra yeni nesil kendini büyükşehirlere attı. Büyükşehirlerde iş aradı, iş alanı daha rahat buldu. O zamanlar hayvanı ve mahsulü para etmedi. Kırsal kesimler göç verdi, büyükşehirler doldu taştı. Her konuda devletimizin sağladığı olanaklar doğrultusunda bir şeyler yaparak dışarıya bağımlı olmadan kendi yağımızda kavrulmamız gerekiyor."Gençlerin de kendi işinin patronu olabileceğini dile getiren Saraç, "Gençler gidip başkasının işinde asgari ücretle çalışmaktansa sadece burada değil, bir sürü boş arazi var, bir şeyler yapmış olsa hem kendini hem de ülkesini kalkındıracağına eminim. Gençlerin çaba gösterdikten sonra bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Yapılan projeleri değerlendirmemiz gerek. 2002 yılından 2015'e kadar il dışındaydım, 13 yıla yakın gurbette yaşadım. Bir insanın kendi memleketinde bir şeyler yapabilmesi daha farklı." sözlerine yer verdi.