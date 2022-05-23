Hyundai elektrikli otomobil, Tesla'ya kendi evinde kafa tutuyor! - Son Dakika
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Hyundai elektrikli otomobil, Tesla'ya kendi evinde kafa tutuyor!

23.05.2022 12:36
Hyundai elektrikli otomobil, Tesla'ya kendi evinde kafa tutuyor!

Hyundai yeni elektrikli otomobil fabrikasını nereye kuracağını buldu. Buna göre Hyundai ve Tesla rekabeti için ilk fitil ateşlendi.

Tesla ile popülaritesi artan elektrikli otomobiller, tüm markların benzinli otomobiller yerine bu yeni hedefe yönelmesine neden oldu. Bu markalardan biri olan Hyundai, ABD'nin Georgia eyaletine yeni yatırım yapmak için karar aldı. Ancak Hyundai elektrikli otomobil (EV) üretimi için ABD fabrikası önemli bir konumda olacağa benziyor. Zira Güney Koreli marka bu fabrikada hem elektrikli otomobil hem de batarya üretimi yapmanın peşinde. Bu anlamda Hyundai, Tesla ile ABD pazarında büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

Hyundai elektrikli otomobil fabrikası için 5.5 milyar dolar yatırım yapacak

ABD elektrikli otomobil pazarında Tesla açık ara liderliğe devam ediyor. Bu sayede en değerli otomobil markalarından biri olan firmaya Hyundai ABD'de fabrika açarak kafa tutmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Kore ziyaretinde resmileşen yatırım için düğmeye basıldı.

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İlk ortaya çıkan bilgilere bakılırsa Hyundai, elektrikli otomobil üretimi ve batarya fabrikası için 5.5 milyar dolar yatırım yapacak. Dev marka tedarikçilerden de bu fabrika için 1 milyar dolar yatırım almayı hedefliyor.

Hyundai elektrikli otomobil, Tesla'ya kendi evinde kafa tutuyor!

Hyundai, 2923 dönümlük arazide fabrika inşaatına 2023 yılında başlamayı planlıyor. Bu plan çerçevesinde ilk üretim ise 2025 yılının ilk yarısında gerçekleşecek. Hyundai fabrikada yılda 300 bin elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.

Tesla ABD pazarında oldukça güçlü konumda. Son dönemde Biden yönetimine Tesla'yı görmezden geldği için eleştiren Elon Musk'ın bu hamle sonrası tepkisi ise merak konusu. Fabrikanın üretime geçeceği 2025 yılında ise ABD pazarına Hyundai ile Tesla rekabetinin damga vurması beklentiler arasında.

Hyundai, daha önce elektrikli otomobil planları açıkladı. Bu planlara göre marka 2030 yılına kadar 17 elektrikli otomobil modeli geliştirmeyi planlıyor. Bu modellerden 11 tanesi Hyundai ana markası ile üretime geçecek. Kalan altı EV modeli ise Hyundai'nin lüks markası Genesis markası ile piyasaya çıkacak.

Hyundai CEO'su Jaehoon Chang, daha önce EV üretimi için 16.08 milyar dolar bütçe ayırdıklarını açıkladı. Chang, üretilecek 17 elektrikli otomobil modeli için detay paylaşmadı. Ancak bunlardan üçü sedan, altısı SUV ve birisi ise hafif ticari araç olacak. Bununla birlikte Chang, bir tane eşsiz yeni tip elektrikli araç üreteceklerini de açıkladı.

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Hyundai'den ABD'ye 5 milyar dolar yatırım kararı Hyundai'den ABD'ye 5 milyar dolar yatırım kararı
Kaynak: Shiftdelete

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