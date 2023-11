İBB 2024 YILI BÜTÇESİ 213 MİLYAR 500 MİLYON LİRA OLARAK KABUL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısının yedinci oturumu, Meclis 1'inci başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasından başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2024 mali yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sonrası verilen aranın ardından oturum, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında devam etti. Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri gündem hakkında konuşma gerçekleştirdi. Grup Başkanvekillerinin konuşmalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 213 milyar 500 milyon olarak belirlenen 2024 mali yılı bütçesi meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. 2024 mali yılı bütçesi 221 kabul 34 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 'İBB'nin 2024 yılı bütçesi 213 milyar 500 bin lira, bu bütçenin yaklaşık yüzde 66'sı merkezi bütçeden geleceği ön görülmüş. 35 milyarı borçla temin edileceği ön görülmüş. Bu 5 yıl bütçe tasarımı yapılırken bu kürsüde biz hep şunu söyledik, 'Öz kaynağınız hep borcun altında kalıyor' dedik. Bunu bu sene telafi edebilmek için bir milim olsun yukarıda yazmışlar onu da yazarken demişler ki '37 buçuk milyar kaynak üreteceğiz, bu ürettiğimiz kaynaktan da 15 milyarını taksi plakası satarak elde edeceğiz demişler. 3 bin taksi plakası satacaklarmış, 3 bin taksi plakası satarak 15 milyar kasaya para koyacaklarmış. 2019 yılı İBB kasasına merkezi bütçeden gelen toplam para 12 buçuk milyar lira, bu rakamı unutmayın. Yıl 2024'de beklenen para 140,6 milyar lira. Bugüne kadar ki öngörülere baktığınızda bu 160'a falan gelecek demektir. Şimdi soruyorum, Türkiye'de 2018'den 2024'e merkezi bütçeden gelen rakam ne kadar artmış yüzde 1122 artmış. Bana söyler misiniz Türkiye'de yüzde 1122 oranında artan ne var' Bugün merkezi bütçeden gelen para tam 12 kat artmış" diye konuştu.

Tevfik Göksu, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının bütçede en büyük iddiası neydi, 'İstanbul'a borçlanmak ihanettir' Eylül 2023 itibariyle İBB'nin kesin borcu 98,9 milyar lira. Meclisten verdiğimiz yetkiler, İSKİ, İETT borçlarıyla birlikte baktığımızda 2023 sonu kayıtlara girecek, mecliste bekleyen ve meclisten geçirdiklerimizle beraber borç 199 milyar liraya çıkıyor. Geçen sene 103 milyar dedim, 2023 bittiğinde borcunuz 103 olacak dedim, şuan da 98, yıl bitmeden 103'ü çoktan geçmişsiniz. 2024 bütün borç stokuna baktığınızda, İBB, İSKİ ve İETT'yi eklediğinizde şu borçların da bir kısmı meclisten geçerse sayın başkan tatile giderken İstanbullulara tam 146,9 borçlanmış olarak gidecek, 246,9 milyar" İfadelerini kullandı.

Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, '2019'da İBB başkanlığına seçilen sayın başkanın, 5 yıl boyunca birinci önceliği asla ve asla İstanbul olmadı. 5 yıl boyunca İstanbul'a ve İstanbullulara yüzünü dönmedi. Sayın Başkan, İstanbul'u değil, kendi siyasi kariyerini dert edindi. Attığı her adımda, aldığı her nefeste, İstanbul adına heyecan duymak yerine, kendisine hedef edindiği koltuk hayalleriyle heyecan duydu. 2019'da İstanbul'a başkan olmak için destek isteyen ve İstanbulluların oylarıyla seçilen sayın başkan, başta CHP'nin iç çekişmeleri olmak üzere, siyasi, ekonomik, ticari her bir işle meşgul olmuş ancak bir tek İstanbul'la meşgul olmamıştır. CHP'li İBB Başkanı için ekmeğinden ettiği binlerce insanın hiçbir önemi yoktur. Sayın başkan için siyaseten kendisini destekleyecek kimselerin belediyede işe alması yeterlidir. Bu konuda o kadar ileri gitmiştir ki, sırf CHP'yi dizayn etmek için kongre takvimi boyunca yani son 4 ayda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tam 8 bin 643 kişi işe alınmıştır" şeklinde konuştu.

Göksu, 'İBB'nin iştirakleri; partizanlık, peşkeş ve israftan dolayı bir bir batma noktasına gelmişken, CHP'li İBB Başkanı açık ve gizli ortaklarını bu şirketler üzerinden finanse etmeye maalesef devam etmektedir. CHP'li İBB Başkanı; Cumhurbaşkanlığına aday olmak istemiş, Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olmuş, CHP'nin Genel Başkanlığına aday olmak istemiş, en sonunda CHP'nin eş genel başkanı olabilmiş, ama İstanbul'a başkan olamamıştır. Sayın başkanın siyasal zihin haritasının göstergelerinden en önemlisi şudur, 6 ay önce kapı kapı dolaşarak 'Türkiye'yi bu adam kurtaracak, oda benim yiğitlerim' diyen kişiyi seçimden hemen birkaç saat sonra ertesi sabah 'Partiyi bile yönetemedi, Türkiye'yi nasıl yönetecek?' diyerek baba oğul ilişkisinden 'Hançer' ilişkisine geçen bir boyuta şahitlik ettik" ifadelerini kullandı.