İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İstanbul'a hoş gedin" pankartı - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İstanbul'a hoş gedin" pankartı

29.01.2023 17:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun yurt içi ve yurt dışı gezileri dolayısıyla kentin işlek noktalarına, "İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun yurt içi ve yurt dışı gezileri dolayısıyla kentin işlek noktalarına, "İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı.

Fatih'te Saraçhane ve Edirnekapı'nın yanı sıra Esenler ile Bağcılar'ın aralarında bulunduğu kentin işlek noktalarındaki bazı üst geçitlere asılan pankartlarda, "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazıldığı görüldü.

Pankarttaki yazının altında ise "16 milyon İstanbullu" ifadesi yer aldı.

Yurt dışında Yunanistan, yurt içinde de Kastamonu, Karabük, Bursa, Bilecik'e giden ve ziyaretlerine devam edeceği öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu seyahatleri, sosyal medyada ve kamuoyunda eleştirilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'İstanbul'a hoş gedin' pankartı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İstanbul'a hoş gedin" pankartı - Son Dakika
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