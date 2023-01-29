Yurt dışında Yunanistan , yurt içinde de Kastamonu , Karabük , Bursa , Bilecik 'e giden ve ziyaretlerine devam edeceği öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu seyahatleri, sosyal medyada ve kamuoyunda eleştirilmişti.

Fatih 'te Saraçhane ve Edirnekapı 'nın yanı sıra Esenler ile Bağcılar 'ın aralarında bulunduğu kentin işlek noktalarındaki bazı üst geçitlere asılan pankartlarda, "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazıldığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'İstanbul'a hoş gedin' pankartı - Son Dakika

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