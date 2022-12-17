YSK Başkanı Akkaya'dan İmamoğlu sözleri: Cezası kesinleşirse cumhurbaşkanı seçilse bile mazbata alamaz - Son Dakika
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YSK Başkanı Akkaya'dan İmamoğlu sözleri: Cezası kesinleşirse cumhurbaşkanı seçilse bile mazbata alamaz

17.12.2022 08:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası alması sonrası YSK Başkanı Muharrem Akkaya'dan "İmamoğlu adayken ceza alırsa adaylığı düşmez mi?" sorusuna yanıt geldi. İmamoğlu'nun seçimlerde cumhurbaşkanlığı adayı olma ihtimaline ve sürece dair konuşan Akkaya, "Adayken cezası kesinleşirse seçilse bile mazbata alamaz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına ekledi.

"ADAYLIĞI DÜŞMEZ AMA MAZBATASINI ALAMAZ"

İstinafın cezayı kesinleştirmesi halinde, Yargıtay'ın onamasına kalan ceza ile birlikte İmamoğlu'nun cezaevine girip çıkması, belediye başkanlığının ve CHP üyeliğinin düşeceği öngörülüyor. Bununla birlikte İmamoğlu'nun önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddiası da kulislerin bir numaralı gündem maddesi oluyor. Konuya ilişkin konuşan YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "İmamoğlu adayken ceza alırsa adaylığı düşmez mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez. Bunun yaşanmış örnekleri de var. Mesela en son Ceylanpınar Belediye Başkanı 2019'da seçilmişti ama seçildikten sonra hakkında yargı kararı olduğu için mazbatasını iptal ettik. Muhtarlık seçimlerinde de bu sıklıkla yaşanabiliyor."

"SEÇİMLER YENİLENİR"

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Akkaya, "Belediye Başkanları seçiminde ikinci en çok oyu alan kazanıyor fakat Cumhurbaşkanı seçimi belediye başkanı gibi değil. İkinci en çok oy alana mazbata verilmez çünkü yüzde 50+1 şartı var. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için tek aday bile olsa oyların yüzde 50+1'ini alması gerekir. Yani iki adaydan biri seçim takvimi açıklandıktan sonra ceza alırsa seçimi kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler yenilenir. 45. günü takip eden ilk Pazar gününde yeniden Cumhurbaşkanı seçimi yapılır." ifadelerini kullandı.

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