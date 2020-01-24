İBB'de işten çıkartılan işçiler 150. günde eylemlerine devam etti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) işten çıkarılan işçiler, Saraçhane'deki belediye binası önündeki eylemlerinin 150. günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

İşçiler adına konuşan eylem komitesi başkanı Umut Aydoğan, 150 gün önce İBB iştiraklerinden mesai saatleri içerisinde gurur kırıcı bir kısa mesajla işten atıldıklarını söyledi.

O günden bu yana 150 gündür işlerini geri almak için mücadele ettiklerini belirten Aydoğan, "Seçim öncesi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, işçiye, emekçiye, İstanbul halkına verdiği namus ve şeref sözlerini ne çabuk unuttu. 150 gündür namus diye verdiğiniz sözleri sizlere hatırlatıyoruz. Defalarca görüşme talebinde bulunmamıza rağmen karşımızda muhatap olacak kimse bulamadık." diye konuştu.

5 aydır gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden beton üzerinde yatarak mücadele verdiklerini ifade eden Aydoğan, tek amaçlarının işlerini geri almak olduğunu kaydetti.

Yaşadıkları mağduriyet sebebiyle birçok arkadaşlarının çok zor durumda olduğunu aktaran Aydoğan, şöyle konuştu:

"Evinin kirasını ödeyemediği için evinden atılan aileler var aramızda. Maddi geçim sıkıntısı nedeniyle eşiyle boşanma aşamasına gelmiş kişiler var aramızda. Faturalarını ödeyemediği için doğal gazı kapalı olan, elektriği, suyu kesik olan kişiler var aramızda. Eşi hamile olup gıda yetersizliğinden çocuğunu kaybetmiş bir anne-baba var aramızda. Bunların tek sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Sayın Ekrem İmamoğlu'na 150 gündür kötü söz söylemedik, bir taşkınlık da yapmadık. Defalarca 'Seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı'nı başımıza taç yaparız' dedik. Fakat gördük ki verilen vaatler sadece oy alma amacıyla söylenmiş sözlermiş. Sosyal demokrasi, emek, alın teri ne oldu? Bizler '16 milyonu kucaklayacağım' sloganınızın içinde değil miydik?"

Eylemciler açıklama sonrası İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik yaptıkları besteyi seslendirip, çeşitli sloganlar attılar.