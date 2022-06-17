İbb'den 'Emirgan Korusu' Açıklaması: "Ölen Ağaçlar Kaldırılıp Yerine Yenileri Dikiliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Emirgan Korusu'nda ağaçların kesildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İBB'nin sorumluluğunda bulunan ve sit koruması altında olan Emirgan Korusu'nda, Orman İdaresi tarafından izin verilen 420 dönümlük kent içi orman vasfındaki koruda, ölen ağaçlar kaldırılıp yerine yenileri dikiliyor" denildi.

İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçların İBB tarafından kesildiği yönündeki iddialar üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Emirgan'da iddia edildiği gibi bir ağaç katliamı yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Aksine ormanı koruyacak, ölü ağaçları kaldırıp yenilerini koyacak amenajman, yani kesilmesi gereken ölü ağaçların doğal denge göz önüne alınarak kaldırılması işi yapılıyor. Korularda toplu ağaç ölümleri ve devrilmeleri ortaya çıktığında yapılacak iş gerçekleştiriliyor" denildi.

"2021 YILINDA 15 TÜRDEN 140 AĞAÇ DİKİMİ YAPILDI"

Açıklamada, Emirgan Korusu'nda 2021 yılında 15 türden 140 adet ağaç dikimi yapıldığı, 2022 yılında 13 türden 175 adet ağaç dikimi planlandığı kaydedildi. Emirgan Korusu'ndaki kuru ağaç kaldırılması ve yerine yeni sağlıklı ağaç dikimi işleminin 2002 yılından buyana yapılan rutin bir ormancılık işlemi olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

"İZİN ALINARAK 130 KURU AĞAÇ KALDIRILDI"

İBB'nin yaptığı açıklamaya göre; Emirgan Korusu'nda çeşitli nedenlerle kurumuş ağaçların tespiti ve damgalanması için Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü, 11 Ağustos 2021'de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne müracaat etti. İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü İstanbul Orman İşletme Şefliği tarafından 30 Aralık 2021 tarihinde "olağanüstü hasılat etası" raporu onaylanarak Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü'ne iletildi.

ÇALIŞMALAR TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Gelen yazı üzerine Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü, 17 Ocak 2022 tarihli yazı üzerine Avrupa Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Müdürlük tarafından 'iş emri" düzenlenerek, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. 13-16 Haziran 2022 tarihleri arasında İBB'nin yeşil alanlar bakım sorumlusu İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ekiplerince Emirgan Korusu'nda Orman İdaresi tarafından izin verilen 130 kuru ağaç kaldırıldı. 17 Haziran 2022 tarihinde kuru ağaç kök sökümü yapıldı ve yeni yetişkin ağaç dikimine başlandı. Çalışmaların temmuz ayı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.