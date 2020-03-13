İBB'den fiyat artışı denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İBB'den fiyat artışı denetimi - Son Dakika

İBB'den fiyat artışı denetimi

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışını engellemek amacıyla denetim yaptı.

İBB'den fiyat artışı denetimi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışını engellemek amacıyla denetim yaptı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, piyasada olağanüstü fiyat artışının gözlendiği bazı gıda ürünleri ile kolonya, cerrahi maske, 3M maskelerin satışıyla ilgili İstanbul genelinde medikal malzeme satan iş yerleri ve eczanelerde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, gıda maddelerinin arzında bir sorun olmadığı görüldü. Ancak ihracat nedeniyle piyasadaki cerrahi maske arzının yetersiz kaldığı tespit edildi.

Denetimler kapsamında, 96 eczane, 56 medikal ürün mağazası, 70 gıda satışı yapan işletme olmak üzere toplam 222 iş yeri incelendi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un fiyat etiketi hükümlerine uymayan 35 iş yeri hakkında tespit tutanağı düzenlenerek karara bağlanmak üzere İstanbul Valiliğine gönderildi.

İBB Zabıta ekipleri, yurttaşların sağlığını korumak ve istismarları engellemek amacıyla denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi

Son Dakika Haberleri
19:30 THY 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını durdurdu
19:30 Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyor
19:30 Fenerbahçe, Konya'ya geldi
19:30 Ejderha Fırtınası Mısır'da 20 can aldı
19:30 Milletvekilleri Kaya ve Dinç'ten Hakkari'de esnaf ziyareti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB'den fiyat artışı denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]