İBB'den İçişleri Bakanlığı'na teftiş yanıtı! - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, televizyon programındaki Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiası ile ilgili bakanlık tarafından 3 aydır soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma nedeniyle 86 bin belediye çalışanının zan altında bırakıldığı, gelinen noktada müfettişlerin sadece 8 iltisaklı personel tespit edebildiği ve soruşturmanın boş çıktığı, halen belediyede 80 müfettişin çalıştığı beyanlarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

"8 KİŞİLİK DENETİM EKİBİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Bakanlık makamının 20 Aralık 2021 tarihli onayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2019 yılından itibaren yapılan personel, ihale ve iş yeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş başlatıldığı belirtilerek, "Bu kapsamda mülkiye ve ticaret müfettişleri ile hazine ve maliye uzmanından müteşekkil 8 kişilik bir denetim ekibi görevlendirilmiştir. Bu kapsamda incelenen konulardan biri de personel işlerine ilişkindir. Personele ilişkin incelemenin amacı ise; personelin işe alım süreçleri, bunların güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmalarının yaptırılıp yaptırılmadığını belirlemek, bunlar arasında terör örgütleri ile iltisaklı ve irtibatı bulunan kişilerin sayısını tam olarak tespit etmek ve mevzuatın emrettiği hukuki süreci işletmektir" denildi.

Bu zamana kadar yapılan çalışmalar kapsamında; müfettişler tarafından İBB, İETT, İSKİ ve belediye şirketlerinde ilk defa işe alınan kişi sayısı ile bu kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılıp yaptırılmadığına ilişkin bilgilerin, belediyenin ilgili birimlerden temin edildiği daha sonra bu verilerin SGK verileri ile karşılaştırıldığı belirtildi. Bu listelerin emniyet ve adli birimlere gönderilip, kaç personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırıldığı, kaç personel hakkında yaptırılmadığının da belirlendiği kaydedildi.

"TERÖR SORUŞTURMASINDAN MAHKUMİYET ALANLAR VAR"

Gelinen aşamada ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediğinin anlaşıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesince birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşılmıştır. İstihdam edilen kişiler arasında Emniyet birimlerimizce 'suç veya istihbarat kaydı' bulunduğu bildirilen kişiler de mevcuttur. Hatta bu kişiler arasında hakkında terör sebebiyle adli soruşturma yapılmış, 'Anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları' sebebiyle mahkumiyet kararı almış kişiler de bulunmaktadır. İBB Başkanı tarafından 'müfettişler sadece 8 kişi bulabildiler' şeklinde dile getirilen husus tamamen gerçek dışıdır. Bu kişiler daha müfettişler çalışmaya başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Din Alimleri Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) hakkındaki soruşturmada isimleri geçen ve dernek ile bağlantılı olarak İBB şirketlerinde işe alındığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra işten çıkartıldıkları anlaşılan kişilerdir."

"23 MÜFETTİŞ GÖREV YAPMAKTADIR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 86 bin çalışanını zan altında bırakacak hiçbir durum söz konu olmadığı kaydedilerek, "Çünkü yapılan incelemenin çalışanların tamamıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan çalışmanın esası bu dönemde işe alınanlardan adli sicil kaydı ile emniyet birimlerinde arşiv kaydı bulunanların belirlenmesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmemiş olan hukuki sürecin işletilmesidir. Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde halen 80 müfettişin çalışmakta olduğu iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. 5 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İBB ve bağlı kuruluşlarında aktif olarak 23 müfettiş görev yapmaktadır. Bunlardan 8'i personel, ihale işlerinin özel teftişinde görevlidir. Diğer müfettişlerin tamamı şikayetler üzerine araştırma ve ön inceleme yürütmektedirler. Araştırma ve ön inceleme gibi görevlerin tamamen Teftiş Kurulunun inisiyatifi dışında şikayet ve ihbar mekanizması üzerine başlayan bir süreç olduğu izahtan varestedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın müfettişler tarafından halen çalışma yürütülen bir konuda televizyonlarda kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunmasının devam eden görevi etkileme amacını taşıdığı da aşikardır" denildi.

İBB: BAKANLIK İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASINI DOĞRULADI

İBB'den İçişleri Bakanlığı'nın terörle iltisaklı personel çalıştırıldığına ilişkin açıklamasına yanıt geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Fox Tv'de Çalar Saat Programı'nda gazeteci İsmail Küçükkaya'nın kamuoyunda 'İBB'deki Terör Soruşturması' olarak bilinen sorusuna verdiği yanıtlara, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldığı görülmüştür. Bakanlığın açıklamasındaki bazı hususları düzeltmek adına, kamuoyuna açıklama yapmak kaçınılmaz olmuştur. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV programında soruşturmanın sadece personelle sınırlı kalmadığını, her konuda soruşturma yapıldığını belirtmiştir. Bakanlık açıklamasında bunu doğrulamış ve ' Personel, ihale ve iş yeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş başlatılmıştır' demiştir. Yani süreç, sadece yola çıkıldığı gibi personele yönelik güvenlik soruşturması değildir. Ayrıca bazı iştiraklerimizde de farklı incelemeler devam etmektedir. Bu açıklama göstermiştir ki Bakanlık, Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını doğrulamıştır.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında 'Bazı personeller hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebi apar topar yapılmıştır' denmektedir. Bir kamu kuruluşuna yönelik bu itham kabul edilebilir değildir. Aralık 2021'de yani 4 ay önce TBMM Genel Kurulu'nda Sayın İçişleri Bakanı'nın teamüllere aykırı olarak yaptığı 'apar topar' açıklamanın ardından İBB süreçten haberdar olmuştur.

Resmi açıklamalarla, terör örgütü isimleri ve bunlarla iltisaklı personel sayıları açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen aradan geçen 4 ayda iddia edilen '557 terör iltisaklı' personele rastlanmamıştır. Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklamalarının ardından İBB hemen iç denetim başlatmıştır. Denetim hem geçmiş döneme hem de günümüze yönelmiş ve detaylı araştırmalar yapılmıştır.

86 bin personelimizden 4500 tanesinin adli sicil kayıtları elimizde olsa da, arşiv araştırmasının eksik olduğu tespit edilmiş ve evraklar İstanbul Valiliği'ne gönderilmiştir. Neticede bu zamana kadar 1600 personelimizin araştırması tamamlanmış ve sonuçlar tarafımıza iletilmiştir.

"18 KİŞİYLE İLGİLİ İŞLEM YAPILMIŞTIR"

Yapılan incelemelerde 1600 personelin taranmasından, 13 personelle ilgili arşiv kaydına rastlanmıştır. Yine İBB'nin geçmiş döneme dair incelemesinde önceki yönetimlerce işe alınan 5 personelin de arşiv kaydı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 18 kişiyle ilgili mevzuat hükümlerince gerekli işlemler yapılmıştır. İş akitleri fesh edilen kişiler, Bakanlık açıklamasında iddia edildiği gibi DİAYDER soruşturması kapsamında işten çıkarılan kişiler değildir. Bakanlığımız bu konuda ayrıntılı bilgi isterse, İBB makamlarınca bu bilgi derhal verilecektir.

"BELEDİYEDE 80 MÜFETTİŞ VAR" AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 'Belediyede 80 tane müfettiş var' sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, İBB ve bağlı kuruluşlarında 23 tane müfettiş olduğu bilgisi verilmiştir. Burada kast edilen sadece müfettişler değil, onlara eşlik eden uzmanlar, baş kontrolörler vb. kamu görevlileridir. Her kamu kurumu ve kuruluşu gibi İBB'de de devletimizin çeşitli kurumları tarafından denetlenmektedir ve denetlenmelidir. Değerli kamu görevlilerimiz ile işbirliği içinde çalışmalarımız sürmektedir. O yüzden bugünkü açıklamaların 'görevi etkileme' amacı taşıdığını iddia etmek doğru değildir. Keza 3 yıllık süreçte İBB'ye ve bağlı kuruluşlarına gelen müfettiş sayısını 80 ile sınırlamak da doğru olmaz.

Son olarak, bundan 4 ay önce 'apar topar' şekilde İBB'deki 557 personelin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddia edilmiştir. Bu kişilerin kimler olduğunu öğrenmek için İBB tarafından, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği dahil gönderdiğimiz yazılı taleplere hiçbir yanıt verilmemiştir. Hal böyleyken kuşkusuz 86 bin İBB personeli zan altında bırakılmıştır. Çünkü 86 bin çalışan içinde 'bilinmeyen 557 kişiden' bahsedilmektedir.

İBB ve bağlı kuruluşlarında görev yapan başta müfettişlerimiz dahil, devletimizin tüm görevlileri ile sıkı bir işbirliği içinde çalışıldığının altını bir kez daha çizmek isteriz. Hele hele 'terör suçlaması' gibi hassas bir konuda vatan ve millet sevgisi çok iyi bilinen İBB Başkanı ve tüm personellerimiz üzerine düşen görevi her zaman yapmıştır, yapmaya da devam edecektir."