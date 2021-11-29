Üye Girişi
İBB'den lodos bilançosu açıklaması - Son Dakika

İBB'den lodos bilançosu açıklaması

29.11.2021 17:01
İBB'den lodos bilançosu açıklaması

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), etkili olan lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 33 çatının uçtuğunu, 192 ağacın devrildiğini, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğünü, 52 trafik ışığı ile yön tabelasının devrildiğini ve 12 aracın hasar gördüğünü açıkladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), etkili olan lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 33 çatının uçtuğunu, 192 ağacın devrildiğini, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğünü, 52 trafik ışığı ile yön tabelasının devrildiğini ve 12 aracın hasar gördüğünü açıkladı.

İBB'nin açıklaması şöyle:

" İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağış nedeniyle; 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü. Teyakkuzda olan İBB Ekipleri, olaylara hızla müdahale ediyor. Fırtına toplu ulaşım araçları ile trafiği de olumsuz etkiliyor. 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bazı raylı sistem seferleri ile deniz ulaşımı da aksıyor.İstanbul'da Cumartesi gününden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası, kent genelinde sıkıntılara neden oluyor. Rüzgar güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olurken, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişleri yaşandı. Bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli lodos yönlü rüzgar, şiddetini arttırarak zaman zaman saatte 100 kilometrenin üzerine çıktı. Esenyurt çatı uçması nedeniyle yaralan ve hastaneye sevk edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Devam eden fırtına ile beraber aralıklarla yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanıyor. Fırtına nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü.Teyakkuzda olan İBB Ekipleri, olaylara hızla müdahale ediyor. Şehir Hatlarının deniz ulaşım seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Kuvvetli fırtına öncesi hali hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ( İtfaiye, Park Bahçeler, Zabıta, Yol Bakım, İBB Trafik, Çevre Koruma, İETT, Metro İstanbul ve 153 Yerinde Çözüm) alınan ihbarlara hızla müdahale ediyor.Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı'nda katener (enerji) teline dış alandan gelen cisim düşmesi nedeniyle enerji kesintisi yaşandı. Seferler Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapılıyor. Hatta İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılıyor. Maçka-Taşkışla ve Eyüp- Piyer Loti teleferik hatları da kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı.Tehlike arz eden olaylarda mahsur kalan 9 kişi İBB İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman trafik iki yönlü olarak tek şeritten sağlanıyor. İstanbul Boğazı ise gemi geçişi trafiğine kapatıldı.

İBB Komutalarına ve 153 Çözüm Merkezine fırtına nedeniyle il genelinden 521 ihbar geldi. İBB ekipleri tarafından tüm ihbarlara müdahale edildi. Bölgelerden gelen ihbarlara ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor."


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Lodos, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB'den lodos bilançosu açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 29 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları 20:55 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 29 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür 20:53 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 16:05 Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Son Dakika Haberleri
20:55 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 29 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
20:53 Balotelli'den mest eden hareket! Yıldız futbolcunun bağışını Haluk Levent açıkladı
20:52 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür
20:27 Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran hareket! Hakem, kaldırdığı bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu
20:26 Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 189 kişi vefat etti, 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi
19:48 Fenerbahçe'ye, İzmir'de saldırı düzenlendi! Takım otobüsünün camlarını kırdılar
19:31 Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti
19:30 Olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez görüldü
18:58 Erdoğan ve Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in tabutunu birlikte taşıdı
Son dakika: Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert devam ediyor Son dakika: Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert devam ediyor         
21:07
Balotelli'den mest eden hareket! Yıldız futbolcunun bağışını Haluk Levent açıkladı Balotelli'den mest eden hareket! Yıldız futbolcunun bağışını Haluk Levent açıkladı         
20:54
Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi         
20:26
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi         
15:41
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 21:12:40. #1.13#
SON DAKİKA: İBB'den lodos bilançosu açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement