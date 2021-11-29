İBB'den lodos bilançosu açıklaması - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), etkili olan lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 33 çatının uçtuğunu, 192 ağacın devrildiğini, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğünü, 52 trafik ışığı ile yön tabelasının devrildiğini ve 12 aracın hasar gördüğünü açıkladı.

İBB'nin açıklaması şöyle:

İstanbul 'da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağış nedeniyle; 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü. Teyakkuzda olan İBB Ekipleri, olaylara hızla müdahale ediyor. Fırtına toplu ulaşım araçları ile trafiği de olumsuz etkiliyor. 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bazı raylı sistem seferleri ile deniz ulaşımı da aksıyor.İstanbul'da Cumartesi gününden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası, kent genelinde sıkıntılara neden oluyor. Rüzgar güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olurken, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişleri yaşandı. Bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli lodos yönlü rüzgar, şiddetini arttırarak zaman zaman saatte 100 kilometrenin üzerine çıktı. Esenyurt çatı uçması nedeniyle yaralan ve hastaneye sevk edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Devam eden fırtına ile beraber aralıklarla yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanıyor. Fırtına nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü.Teyakkuzda olan İBB Ekipleri, olaylara hızla müdahale ediyor. Şehir Hatlarının deniz ulaşım seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Kuvvetli fırtına öncesi hali hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ( İtfaiye , Park Bahçeler, Zabıta , Yol Bakım, İBB Trafik , Çevre Koruma, İETT , Metro İstanbul ve 153 Yerinde Çözüm) alınan ihbarlara hızla müdahale ediyor.Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı'nda katener (enerji) teline dış alandan gelen cisim düşmesi nedeniyle enerji kesintisi yaşandı. Seferler Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapılıyor. Hatta İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılıyor. Maçka-Taşkışla ve Eyüp- Piyer Loti teleferik hatları da kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı.Tehlike arz eden olaylarda mahsur kalan 9 kişi İBB İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman trafik iki yönlü olarak tek şeritten sağlanıyor. İstanbul Boğazı ise gemi geçişi trafiğine kapatıldı.

İBB Komutalarına ve 153 Çözüm Merkezine fırtına nedeniyle il genelinden 521 ihbar geldi. İBB ekipleri tarafından tüm ihbarlara müdahale edildi. Bölgelerden gelen ihbarlara ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor."