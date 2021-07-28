İBB; Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi, üç günlük festivalle yad edecek - Son Dakika

. Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki festivalde 45 usta sanatçı İstanbullularla buluşacak. Kurum tarihinde ilk kez kapsamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, festivalin ikinci gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak.

Hacı Bektaş Veli'nin yüreklerde uyandırdığı ışık, bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali"nde insanlığı birleştirecek. İnsanlığın en önemli fikir öncülerinden olan Hacı Bektaş Veli'nin "Gelin canlar bir olalım" ve"İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır" mesajları, gönülden gönüle geçerek, gelecek nesillere aktarılacak. Alevi-Bektaşi dernek ve federasyonlarının katılacağı festival, 30 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Söyleşilerin, atölyelerin, çocuk etkinliklerinin, panellerin ve daha pek çok programın hazırlandığı etkinlik serilerinin ikinci gününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağırlayacağı Kılıçdaroğlu, bu etkinlikte bir de konuşma yapacak.

İBB, çağları aşan düşüncesiyle gönüllere taht kurmuş Hacı Bektaş Veli için Yenikapı Etkinlik Alanı'nda festival düzenleyecek. Üç günlük etkinlik programında Arif Sağ, Musa Eroğlu, Moğollar, Cengiz Özkan, Yeni Türkü ,Tolga Sağ,Ender Balkır, Kardeş Türküler, Muharrem Temiz, Fuat Saka, Sadık Gürbüz, Dertli Divani, Şevval Sam, Gülcihan Koç, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Mikail Aslan, Grup Abdal, Cem Adrian, Özlem Taner, Nilüfer Sarıtaş,Metin- Kemal Kahraman, Ali Rıza-Hüseyin Albayrak, Özlem Taner, İhsan Er, Tayyar Erdem,Volkan Kaplan, Cem Erdost İleri, Erkan Tekçi, Gülseven Medar,Hüseyin Korkankorkmaz, Ayfer Vardar,Gani Pekşen, Yılmaz Çelik,Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Peyda Yurtsever,Ali Kaya Arı,Özge Çam, Cem Doğan, Mahir Kutlutürk,Hüseyin Beydilli, Özgür Polat ve Serdar Kemal İstanbullularla buluşacak.

İstanbulluların davetli olduğu etkinlikler kapsamında belgesel film gösterimleri yapılacak. Festivale özel olarak hazırlanmış video-ışık gösterileri gerçekleştirilecek. Alanında uzman araştırmacı ve yazarların katılımıyla paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Çocuklar için atölye çalışmaları yapılacak.