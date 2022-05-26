İbb, İstanbul'un Fetih Kutlamalarını Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda Yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarını, Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda yapacak. Kutlamalarda Teoman ve Pinhani sahne alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı kutlamalarda, 'video haritalama' ve drone gösterisi yapılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 569'uncu fetih kutlamalarının yapılacağı alan Maltepe Orhangazi Şehir Parkı olarak belirlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı fetih kutlamaları, 29 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak.

Kutlamalarda Teoman ve Pinhani sahne alacak. Fetih kutlamasında, video haritalama ve drone gösterisi gerçekleştirilecek.

TOPLU ULAŞIM TÜM GÜN ÜCRETSİZ OLACAK

İBB Meclisi'nin ortak aldığı kararla, 29 Mayıs Pazar günü İBB'nin işlettiği tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ayrıca İETT kutlamalara katılmak isteyenler için Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'na ek seferler de düzenleyecek.