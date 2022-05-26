İbb, İstanbul'un Fetih Kutlamalarını Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda Yapacak - Son Dakika
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İbb, İstanbul'un Fetih Kutlamalarını Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda Yapacak

26.05.2022 17:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarını, Maltepe’deki Orhangazi Şehir Parkı’nda yapacak. Kutlamalarda Teoman ve Pinhani sahne alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı kutlamalarda, 'video haritalama' ve drone gösterisi yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarını, Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda yapacak. Kutlamalarda Teoman ve Pinhani sahne alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı kutlamalarda, 'video haritalama' ve drone gösterisi yapılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 569'uncu fetih kutlamalarının yapılacağı alan Maltepe Orhangazi Şehir Parkı olarak belirlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı fetih kutlamaları, 29 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak.

Kutlamalarda Teoman ve Pinhani sahne alacak. Fetih kutlamasında, video haritalama ve drone gösterisi gerçekleştirilecek.

TOPLU ULAŞIM TÜM GÜN ÜCRETSİZ OLACAK

İBB Meclisi'nin ortak aldığı kararla, 29 Mayıs Pazar günü İBB'nin işlettiği tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ayrıca İETT kutlamalara katılmak isteyenler için Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'na ek seferler de düzenleyecek.

İbb, İstanbul'un Fetih Kutlamalarını Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda Yapacak
İbb, İstanbul'un Fetih Kutlamalarını Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda Yapacak
İbb, İstanbul'un Fetih Kutlamalarını Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda Yapacak
İbb, İstanbul'un Fetih Kutlamalarını Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda Yapacak

YORUMLAR
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İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek İBB'den Edremit'e işbirliği ziyareti İBB'den Edremit'e işbirliği ziyareti
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb, İstanbul'un Fetih Kutlamalarını Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda Yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbb, İstanbul'un Fetih Kutlamalarını Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda Yapacak - Son Dakika
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