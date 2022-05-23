İBB Meclisi'nde İSKİ 2021 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. Zam tarifesinin de bir sonraki komisyonda görüşülmesi kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı meclis toplantılarının üçüncüsü bugün Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı. Toplantıda, aylık öğrenci abonman ücretinin İBB tarafından sübvanse edilmesinin gündeme gelmesinin ardından İSKİ Olağan Genel Kurulu'nda, İSKİ'nin 2021 Faaliyet Raporu görüşüldü. İSKİ faaliyet raporunun okunmasının ardından parti temsilcileri söz alarak faaliyet raporuna dair değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca İSKİ Genel Kurulunda, 2022 yılı su ve atık su tarifelerine, 2022 yılı mart ve nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının tüm kademelerinde uygulanması teklifi görüşüldü.

İSKİ 2021 yılı faaliyet raporu ilgili yasaya göre ret oyları dörtte üç çoğunluğu sağlayamadığı için hukuken kabul edilmiş sayıldı. Komisyon raporunun, 4 No'lu maddesine göre 2022 Yılı Su ve Atık Su Tarifelerine, 2022 yılı mart ve nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının tüm kademelerinden uygulanması, inceleme sonucunda nisan ayında zam yapıldığı gerekçesiyle bir sonraki olağanüstü komisyonda görüşülmek üzere iadesi uygun görüldü. 4 No'lu rapor düzeltilmiş haliyle oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, zam tarifesi bir sonraki komisyonda görüşülecek.

'GERÇEKLERİ BELEDİYE YÖNETİMİNE GELİNCE GÖRDÜNÜZ' AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "İktidar olunca kazın ayağının öyle olmadığını gördüler ve gerçeklerle yüzleştiler. Seçimden önce vatandaşa gerçekleri söylemediniz. Gerçekleri belediye yönetimine gelince gördünüz. Biz sözümüzün arkasındayız. Siz idareyi elinize aldıktan sonra bugüne kadar suya yapılan zam oranı yüzde 600. Dolayısıyla biz bu kurumu sizden daha fazla koruyan ve batmasına da müsaade etmeyen oranda gerekli düzenlemeleri yaptık. İnşallah kasım ayındaki genel kurulumuzda ihtiyaç olmaz. Ona göre gereği yapılır diyorum. Komisyon raporunun bu şekliyle oylanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, yüzde 600 oranında zammın temelsiz ve komik olduğunu ifade etti.

'2 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ KAYIP NEREDE' Faaliyet raporlarının okunmasının ardından söz alan AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Tüfekçi mecliste yaptığı konuşmada, "İSKOM'un doğru düzgün yönetilememesinden kaynaklanan terfi merkezlerinden basılan su miktarı ile şehre verilen su miktarı arasında ciddi farklılıklar vardı. Bu farklılıklar yıllar itibariyle yüzde 10'larda seyrederken 2020-2021 yılına gelindiğinde yüzde 25 olarak gerçekleşmiştir. 2020 ve 2021 yılında terfi istasyonlarından basılan suyla şehre verilen su miktarı arasında 330 milyon metreküplük kayıp vardır. Yani değeri 2 milyar TL'lik bir kayıp vardır. İSKİ yatırım bütçesinin 3'te 1'ine denk gelen bu kayıp nerede? 2 milyar TL değerindeki kayıp nerede? Bu bir kaynak israfı değil midir? Bu tutarın hesabını kim verecek? 2 milyar TL ile 3 yıldır sürüncemede kalan bütün yatırımlar tamamlanabilirdi. İSKİ yönetimi 3 yılda 7 tanesi olağanüstü olmak üzere 12 genel kurul yaptı, 11'inde zam talebiyle geldi. Su fiyatlarına bakıldığında 2019 yılında büyükşehirler arasında 21'inci sırada bulunan İstanbul bugün talep edilen su zammı ile 5'inci sıraya yükselmiş olacaktır. Mevcut yönetimle birlikte İSKİ'de yönetim kuraklığı yaşanmaktadır" diye konuştu.

'HAVUZUN DOLDUĞU SUYLA, SEBZENİN SULANDIĞI SU AYNI FİYATA SAYILAMAZ' MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz da mecliste yaptığı konuşmada, "Bizim gözlerimizi kapatmaya, kulaklarımızı tıkamaya lüksümüz yok, kırsala ve köylere. Kırsal mahalle kapsamında ilan edilen her köyün indirimli sudan faydalanmasının önü açılmıştı. 2022 ocak ayındaki İSKİ genel kurulunda su tarifeleri görüşülürken orada yoktum. O mecliste su zammını beğenmeyen İBB başkanının veto ederek su tarifelerini meclise iade ederek yürürlüğe sokmaması nedeniyle ocak, şubat, mart ayında yine kırsal mahalleler, köyler pahalı su kullandı. Nisan ayında aldığımız karar neticesinde artık köy tarifeleri uygulanıyor. Ocak, şubat, mart ayında ineğini sulayan, marulunu sulayan köylünün su paralarının indirimli kullanılmamasından ötürü çiftçiye, köylüye pahalı su sattık. Yasaya rağmen. Neden İBB Başkanının keyfi davranması neticesinde. Meclise düşen görev, ocak, şubat, mart ayında pahalı sattığımız su faturalarını mahsup etmek ve çiftçiye, hayvancıya iade etmek. Beşiktaş'ta, Moda'da yüzme havuzunu dolduran suyla köylünün ineğini suladığı, sebzesini suladığı su aynı fiyata satılamaz. Bu insani, ahlaki, vicdani değil" ifadelerini kullandı.

'ENERJİ MALİYET GİDERLERİ İSKİYE KAMBUR OLMUŞTUR' İSKİ maliyetlerindeki artışlardan bahseden CHP Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır, "Atık su işletme giderleri 1 Ocak 2021 tarihinde 19 milyon 270 binken, Mayıs 2022'de 87 milyon 820 bin lira gibi korkunç bir rakam. Doğal gaz birim fiyatı Ocak 2021'de 1,61 iken Mayıs 2022'de 13,42 yüzde 734 artış. Bu maliyetlerle İSKİ, İstanbul'umuza hizmet etmek için varıyla yoğuyla çaba sarf ediyor. Hesap ortada İSKİ'nin enerji, doğalgaz ve elektrik gideri yıllık onaylı gider bütçesinin içindeki payı yüzde 8'den yüzde 39'lara yükselmiştir. Sadece su ve atık su gelirlerinde ise yüzde 46'sı enerji masraflarına gitmektedir. Enerji maliyet giderleri, İSKİ'ye kambur olarak yer almaktadır. İstanbul'da tüketilen elektriğin yüzde 3 buçuğunu da İSKİ tüketmektedir. 2020 yılı başından itibaren gelen elektrik zammı yüzde 300'leri geçen bir zam ortada" dedi.

'İSKİ YATIRIM YAPAMAYACAK HALE GELECEK'

İYİ Parti Meclis Üyesi Akın Gürkan yaptığı konuşmada, "İSKİ'yi çok daha ilerileri taşıyacak yatırımları ne yazık ki, tarife artış tekliflerinin onaylanmaması sebebiyle ileri tarihlere ertelenmektedir. Yatırımlar için parayı bir sihir yaparak yaratamayacağımıza göre içme suyunun ihtiyacı olan kimyasalları azaltamayacağımıza, elektrikle çalışan pompalar vasıtasıyla basılan suyun elektriği kesilemeyeceğine göre, ne olacak o zaman? Yatırımlar elbet duracak. İSKİ, yatırım yapamayacak hale gelecek, zaten istenen de bu. 2021 yılında her şeye rağmen şehre 3 milyon metreküp su kesintisiz verilmiştir" dedi.