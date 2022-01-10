İBB Meclisinde "terörle iltisaklı çalışan" tartışması - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB), İçişleri Bakanlığı'nın İBB'deki terörle iltisaklı çalışanlar hakkında başlattığı teftiş gündeme geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı "İBB'de terör örgütleriyle ilintili 557 çalışan olduğu" yönündeki açıklaması tartışılan meclis toplantısında, AK Parti Esenyurt ve İBB Meclis Üyesi Hamdullah Arvas, terörle iltisaklı olduğu iddia edilen İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü çalışanı S.A.'nın istifasını da içeren soru önergesi verdi.

Önerge kabul edilirken İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Arvas'a yanıt vererek, bahsi geçen kişinin can güvenliği bulunmadığı için istifa ettiğini, kişinin kendisinin değil eşinin bir akrabası üzerinden terör örgütüyle ilişkilendirildiğini dile getirdi.

S.A.'nın sunduğu adli sicil belgesinde bir sorun görülmediğini ifade eden Balyalı, "Çalışanımız kendisiyle ilgili soruşturmada 7 sene önce attığı tweet ile suçlanıyor, onu da başka bir isim olarak attığı belirtiliyor." şeklinde konuştu.

"Kendi ofisinde sekreter olarak çalıştırır mı?"

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise şahsın PKK adına faaliyet yapan şahıslarla ile irtibatlı olduğunu, terör örgütü ile irtibatlı bir yayın organı içerisinde faaliyet gösterdiği ve Kandil'e gittiğini söyledi.

Savcılık iddianamesinde ifadelerin ciddiyetine vurgu yapan Türkyılmaz, "Tarık Bey'e soruyorum, bu devletin güvenlik makamları adliyedeki savcının iddianamesindeki bu ifadelerle böyle bir hanımefendiyi kendi ofisinde sekreter olarak çalıştırır mı? Ben size 1 ay önce soruşturma açmanızı talep etmiştim. Siz kamu güvenliği adına gerekeni yapsaydınız bugün o hanımefendi can güvenliğinden bahsetmezdi. Milletimiz bunu takip ediyor. Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı, soysuzlara karşı soylu mücadelenin arkasındayız." değerlendirmesini yaptı

MHP'li Yılmaz'dan İmamoğlu'na Bahçeli tepkisi

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da yaptığı konuşmada, terörle iltisaklı kişilerin İBB'de işe alınması konusunda açıklamaları sebebiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik "Muhatap almıyorum" ifadelerini kullanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun mütekabiliyet gereği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhatabı olamayacağını ifade eden Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Onun muhatabı İBB'de MHP Grup Başkanvekili olan şahsımdır. 'Hiçbir şey bilmezsen haddini bil' diye bir söz vardır. Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin terör örgütüne kaynak aktardıkları için açığa alınan belediye başkanlarını Diyarbakır'da ziyaret eden, yine bu partinin birçok masum vatandaşımızı sokağa davet ederek ölümüne sebep olan ve cezaevinde tutuklu bulunan sözde gelen başkanına güzellemeler yapan, terör örgütünün siyasi uzantısının grup başkanvekili ile Büyükçekmece'de demokrasi adına, özgürlük adına sırıtarak zeytin ağacı diken bu şahıs, 52 yıllık şanlı mazisinde 5 binin üzerinde şehidi bulunan ve vatan, millet, devlet sevdalılarının oluşturduğu MHP'nin muhatabı asla olamaz."

İmamoğlu, bir gazetecinin, Bahçeli'nin "İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı'nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir." sözlerini yorumlamasını istemesi üzerine "Açıkçası sözlerini muhatap almıyorum." karşılığını vermişti.