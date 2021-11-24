İBB Meclisinden 150 milyon avroluk borçlanmaya onay - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kaynarca-Pendik- Tuzla Metro Hattı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı Projelerinde kullanılmak üzere İBB Başkanına 150 milyon Avro borçlanma yetkisi verdi.

İBB Meclisi yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantıda 47 gündem maddesi görüşüldü.

Meclis toplantısında Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı Projelerinde kullanılmak üzere dış borç talebi ele alındı.

Finansman Müdürlüğü, inşaat çalışmaları süren metro projelerinde kullanılmak üzere 150 milyon Avro + KDV ve Sigorta Primi tutarında borç talebinde bulundu.

Komisyon raporunda, borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılması şartı ile İBB Başkanına yetki verilmesinin uygun olduğu belirtildi.

Meclis oybirliği ile dış borçlanmaya onay verdi.

Mecliste ayrıca eylül ayında AK Parti ve MHP'nin ortak önerisiyle gündemine alınan İBB Meclisi karar özetlerinin ulusal, bölgesel ve yerel gazetelerde yayınlanmasını içeren teklif de görüşüldü. Gündem maddesi mecliste oy birliği ile kabul edildi.