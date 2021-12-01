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İBB'nin deniz taksileri seferlerine başladı! Açılış ücreti 100 TL olarak belirlendi - Son Dakika

İBB'nin deniz taksileri seferlerine başladı! Açılış ücreti 100 TL olarak belirlendi

01.12.2021 13:47
İBB'nin deniz taksileri seferlerine başladı! Açılış ücreti 100 TL olarak belirlendi

İBB'nin Haliç Tersanesi'nde ürettiği deniz taksiler, test sürecinin başarılı bir şekilde sona ermesiyle yolcu taşımacılığına başladı. Tasarım ve üretim aşamalarının tamamı İBB'ye ait olan deniz taksiler, akıllı telefonlara indirilebilecek 'İBB Deniz Taksi' uygulaması ile hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilecek 50 yeni nesil deniz taksiden 8'i için 24 Eylül Dünya Denizcilik Gününde düzenlenen suya indiriliş törenine katılmıştı. Haliç Tersanesi'nde üretilen deniz taksilerin tasarımı Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş tarafından yapıldı.

İSKELEYE ÇAĞIRILIP, REZERVASYON YAPILABİLECEK

Rengi İstanbullular tarafından seçilen deniz taksiler test sürecinin başarılı geçmesinden sonra, yolcu taşımacılığına 1 Aralık itibariyle başladı. 5'i hibrit sistemli toplam 50 deniz taksi, aşamalı olarak İstanbul sularında vatandaşa hizmet verecek. Tüm platformlardan akıllı telefonlara indirilebilecek 'İBB Deniz Taksi' uygulaması ile deniz taksi, en yakın iskeleye çağrılabilecek. Rezervasyon yapabilecek, tarifeler ve güzergâhlar hakkında bilgi paylaşımı sağlanacak.

İBB'nin deniz taksileri seferlerine başladı! Açılış ücreti 100 TL olarak belirlendi

DENİZ TAKSİNİN AÇILIŞ ÜCRETİ 100 TL

Deniz taksiler, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Aynı anda 10 kişinin kullanması halinde, deniz taksilerde dolmuş modeli uygulanabilecek. Kişi başına açılış ücreti 10 TL olacak. Deniz taksiyi tek başına kullanmak isteyenler için de 30 Eylül 2021 günü gerçekleşen UKOME toplantısında alınan karar gereği, açılış ücreti 100 TL olacak.

Belirli bir mil aşıldıktan sonra mil başına ücret eklenecek. Örneğin: Üsküdar- Beşiktaş arası 100 TL, Kadıköy-Beylerbeyi arası 361 Tl, Bostancı-Kınalıda 257.5 TL, Büyükada- Heybeliada 112.8 TL, Büyükada- Maltepe seferlerinin ücreti 220 TL olacak.

Deniz taksilerin mil başına tarifleri de şöyle:

"1 mil dahil açılış ücreti 100 TL, 1-4 mil arası mil başına 75 TL, 4-8 mil arası mil başına 60 TL, 8 mil sonrasında mil başı 48 TL."

İBB'nin deniz taksileri seferlerine başladı! Açılış ücreti 100 TL olarak belirlendi

Ekrem İmamoğlu, İBB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin deniz taksileri seferlerine başladı! Açılış ücreti 100 TL olarak belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'nin deniz taksileri seferlerine başladı! Açılış ücreti 100 TL olarak belirlendi - Son Dakika
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