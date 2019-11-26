Son Dakika Haberleri: İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Çın Sabahta" yarın sahnelenecek
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İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Çın Sabahta" yarın sahnelenecek

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Çın Sabahta" ilk gösterimini yarın yapacak.

İBB Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Çın Sabahta" ilk gösterimini yarın yapacak.

Nezihe Meriç'in kaleme aldığı, Hülya Karakaş'ın yönettiği oyunda, Hülya Karakaş ve Ayşe Günyüz Demirci rol alıyor.

Yarın Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde 20.30'da tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak oyun, toplumun farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı ve sevecen iki kadının hikayesine odaklanıyor.

Müziğini Cihan Kurtaran'ın, dramaturgisini Hatice Yurtduru'nun, sahne-kostüm tasarımını Almila Altunsoy'un, ışık tasarımını ise Mahmut Özdemir'in gerçekleştirdiği "Çın Sabahta", 27-30 Kasım ile 4-7 Aralık tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, 18-21 Aralık arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, 25-28 Aralık arasında da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haldun Taner, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:02 Kaynak: AA
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