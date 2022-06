İbb Teknoloji Atölyeleri İlk Mezunlarını Verdi. İmamoğlu: "Mezunlar Büyük Projelere İmza Atacaklar, Dünyayı Değiştirecek Projeler Olabilir Bunlar"

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile yürtülen "İBB Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk mezunları, belgelerini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aldı. Toplam 870 mezun ve aileleriyle bir araya gelen İmamoğlu, "Atölyelerin mezunları, gelecekte teknoloji alanında çok büyük başarılara imza atacaklar. Dünyayı değiştirecek projeler olabilir bunlar. Hatta ülkemize çok büyük itibar, çok büyük kazanımlar elde edecek projeleri hayata geçirecekler. Buna inancımız tam. Bu salonda, o inanç ve o enerji var" dedi.

İBB ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle, 9-10 Ekim 2021 tarihinde başlatılan "İBB Teknoloji Atölyeleri Projesi" ilk mezunlarını verdi. Farklı yaş gruplarından toplam 870 öğrenci için düzenlenen "Proje Sergisi ve Mezuniyet Töreni", Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşması öncesinde, salonun sergi için düzenlenen bölümünde mucit öğrencilerle bir araya geldi. Bazı projelerle ilgili takım liderlerinden sunum alan İmamoğlu, geliştirilen icatları ilgiyle izledi. Daha sonra, törenin yapılacağı salona geçen İmamoğlu, burada protokol sıralarında öğrencilerle birlikte oturdu.

Tören, Bakırköy atölyesinden Emre Çiçek, Esenyurt atölyesinden Yusuf Taha Elmas ile veliler Elif Akay ve Özcan Poyraz Akarsu'nun konuşmalarıyla başladı. Öğrencilerden Çiçek'in, arkadaşlarına, "Asla pes etmemeleri" yönünde tavsiyede bulunması, salondan büyük alkış aldı.

DOÇ. KARTAL: YARIŞMALARA KATILACAĞIZ

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Günizi Kartal da projenin geçirdiği aşamalardan öğrencilerin sınavla seçimine, kullandıkları eğitim yönteminden bundan sonrası için düşündükleri yol haritasına kadar farklı konularda detaylı bilgiler aktardı. Doç. Kartal, "Ayrıca programı tamamlayan öğrenciler arasından belirlenecek bir grupla ileri düzey eğitim ve yarışmalara katılım için çalışmamıza da devam ediyoruz" dedi.

"Burada cıvıl cıvıl çocuklarımız, gençlerimiz var" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"HER ÇOCUK BİZİ GELECEĞE DAİR ÇOK DAHA UMUTLU HALE GETİRİYOR": ve onlardan en yüksek umutla beslenen velileri var. Niçin beslenen diyorum? Ben de öyle; besleniyorum. Çünkü geleceğe umutla bakmak, hepimizin belki de en büyük ihtiyacı. Bunu karşılayan bir yürek var çocuklarımızda ve gençlerimizde. Ben, bunu her yerde yaşıyorum. Bazen 'Geleceğe niçin bu kadar umutla bakıyorsun' diye yargılayanlar bile oluyor. ya da 'Nasıl bu kadar umutlu olabiliyorsun' diye sorgulayanlar oluyor. Ama herkese tavsiyem; sadece kendi çocuklarına bakmasınlar, toplumun civarında gördüğü her çocuk aslında bizi geleceğe dair çok daha umutlu hale getiriyor. Onları çok seviyorum.

GENÇLERİMİZİN GÖZLERİNDEKİ PIRILTIYI GÖRDÜKÇE BÜYÜK KIVANÇ DUYUYORUM: Sunumlarını yaptılar. Bugün görüyorum ki çok heyecanlılar. Ürettikleriyle gurur duyan gözleri ve yürekleri var. O gençlerimizin gözlerindeki pırıltıyı öğrenmeye, gelişmeye, üretmeye olan isteklerini gördükçe, büyük kıvanç duyuyorum. Gelecekte başarıya ulaşacak olan ülkeler, teknolojiyi en iyi kullanan ülkeler olacaklar. Bu açıdan bilim ve teknoloji, hepimiz için çok kıymetli bir yerde duruyor. Onların yeteneklerini ortaya koyması için, çocukların ve gençlerin bu alanda kendilerini geliştirmesi için, yakaladığımız her fırsatı değerlendirmeli ve onları teşvik etmeliyiz.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE TEŞEKKÜR ETTİ: Belediyemizin teknoloji atölyelerini tam da bu amaçla kurduk ve geliştiriyoruz. Atölyelerimizde, İstanbul'da yaşayan çocuk ve gençlere, teknoloji üretiminin temelini oluşturma yönünde eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler elbette çok ehil bir grubun ya da heyetin kontrolünde olmalıydı. Bu konudaki yol arkadaşlığından dolayı Boğaziçi Üniversitesi'ne ve emeği geçen bütün eğitimcilere, hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin katkıları önümüzdeki yıl da devam edecek. Onları yanımızda istiyoruz, beraber yürüyeceğiz. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Üretecekleri projeleri, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak adına iki özel sınıf çalışacak. Üniversitedeki akademisyenlerimizin destekleriyle beraber, bizim eğitimcilerin de özel çabalarıyla bu sınıflarda bulunan öğrencilerimizi, ulusal ve uluslararası yarışmalara yollayacağız. ve orada da büyük başarılar elde etmelerini istiyoruz.

DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK PROJELER OLABİLİR: Dünyayı değiştirecek projeler olabilir bunlar. Hatta ülkemize çok büyük itibar, çok büyük kazanımlar elde edecek projeleri hayata geçirecekler. Buna inancımız tam. Bu salonda, o inanç ve o enerji var. Az önce çocuklarla konuşurken gözleri, beden dilleri… İnanılmaz hazırlar. Özgür alanlar istiyorlar. Sevgi istiyorlar. Saygı istiyorlar. Çocuklarımızı lütfen hiç kısıtlamayalım. Çocuklarımızın isteklerini dikkate alalım. Onları dinlerken, bir yetişkinden öte dikkatle dinleyelim. Çünkü inanılmaz zekiler, çok kararlılar ve az önce çocuğumuzun söylediği gibi, asla vazgeçmeme disipline sahipler. O açıdan onlara çok inanıyorum."

Konuşmaların ardından mezuniyet törenine geçildi. İmamoğlu, Doç. Kartal ile birlikte, sembolik olarak her proje grubundan 1 öğrenci ve 1 eğitmene teşekkür plaketi verdi. Plaket töreninin ardından sahneyi dolduran yeni mezun öğrenciler, İmamoğlu ve beraberindeki heyetle toplu fotoğraf çektirdi.

3 BİN 500 BAŞVURU YAPILDI 870 ÖĞRENCİ SEÇİLDİ

İBB Teknoloji Atölyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen "İBB Teknoloji Atölyeleri", faaliyetlerine 09-10 Ekim 2021 tarihinde başladı. İlkokul düzeyinden 4'üncü ve 5'inci sınıf öğrencilerinin, ortaokul düzeyinden 6'ıncı ve 7'inci sınıf öğrencilerinin, lise düzeyinden ise 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin katılabileceği İBB Teknoloji Atölyeleri için 3 bin 500 kişi, teklonojiatolyeleri.ibb.istanbul adresi üzerinden sınav başvurusu yaptı. Atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, oluşturulan eğitim takvimi ve düzeye uygun çalışma grupları çerçevesinde 6-7. ve 9-10. sınıflar 8 aylık, 4. ve 5. sınıflar 4 aylık bir çalışma programına dahil oldu. Atölye çalışmalarında 4-5. sınıf seviyesinde 446 öğrenci, 6-7. sınıf seviyesinde 219 öğrenci, 9-10. sınıf seviyesinde 205 öğrenci, 48 eğitmen yer aldı. Toplam 870 öğrenci ile yaklaşık 8 ay süren eğitimler, 19 Haziran 2022 tarihinde tamamlandı. Atölyelerde; teknoloji tüketicisi değil, teknolojide yenilikçi icatlar yapan toplum olma yolunda bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ve böylece teknolojide dışa bağımlılığın azalmasını sağlamak hedeflendi. Atölye çalışmaları, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından planlanan içerikler, müfredat ve etkinlikler kapsamında yapıldı.