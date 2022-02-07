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İBB uyardı! İstanbul bu akşam yağışlı havanın etkisi altına girecek - Son Dakika

İBB uyardı! İstanbul bu akşam yağışlı havanın etkisi altına girecek

07.02.2022 13:34

İBB Sözcüsü Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul için hava durumu uyarısında bulundu. Murat Ongun yaptığı paylaşımında, "İstanbul bu akşam saat 18:00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km'ye kadar çıkacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek." açıklamalarında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İBB'den de yapılan uyarıda fırtınanın da etkili olacağı vurgulanırken vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

"ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK"

İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından yapılan paylaşımda "Fırtına ve Yağış Uyarısı! İstanbul bu akşam saat 18:00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km'ye kadar çıkacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek." ifadeleri yer aldı.

İBB saat verip uyardı! İstanbul bu akşam yağışlı havanın etkisi altına girecek

METEOROLOJİ'DEN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji de İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yarından itibaren Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Trakya ve iç bölgelerde kar yağışı beklenirken Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de sağanak yağışlar etkili olacak.

8 Şubat 2022 Salı günü, Trakya, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in yüksek kesimler, Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Batı ve orta Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ise sağanak yağışlı olacak. Yağışlı hava Çarşamba ve Perşembe günü de etkisini sürürken, Cuma günü Türkiye'nin büyük kesiminde güneşli hava kendisini gösterecek.

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Son Dakika Güncel İBB uyardı! İstanbul bu akşam yağışlı havanın etkisi altına girecek - Son Dakika


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