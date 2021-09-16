İBB'ye 655 milyon avro dış borçlanma yetkisi verildi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi daha önce 565 milyon avro borçlanma izni verdiği üç metro projesinin devamı için başkanlık makamına 655 milyon avro + KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verdi.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplandı.

Mecliste İBB'nin Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Mahmutbey- Bahçeşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro projeleri için dış borçlanma talepleri gündeme geldi.

İBB, 2019'da 175 milyon avro dış borç alınan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu çalışmalarının devamı için 225 milyon avro + sigorta prim tutarınca dış borçlanma yapılabilmesi için meclisten yetki istedi.

Teklifi değerlendiren komisyon raporunda ise İBB'nin kanuna göre 32 milyar 354 milyon lira olan borç limitini aşarak toplam 41 milyar 731 milyon 860 bin lira borçlandığı hatırlatıldı.

Komisyon görüşünde, borçlanma limitinin aşılması nedeniyle borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılabileceği bildirildi.

225 milyon avro + sigorta prim tutarındaki dış borçlanma teklifi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Daha önce Eurobond Tahvil İhracı üzerinden 220 milyon avro borçlanılan Mahmutbey-Bahçeşehir Metro Projesinin devamı için meclisten 305 milyon avro + KDV ve sigorta prim tutarınca borçlanma yetkisi talep edildi.

Teklifi inceleyen Plan ve Bütçe Komisyonu ise borçlanma limitinin aşılması nedeniyle talep edilen borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılabileceği şeklinde görüş bildirildi.

Bir diğer borçlanma talebi ise Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı inşaatı için yapıldı.

Finansman Müdürlüğü meclise ulaşan yazısında metro hattı için daha önce 170 milyon avro dış borçlanmada bulunulduğunu hatırlatarak hattın devamı için 125 milyon avro + KDV ve sigorta prim tutarınca borçlanma yetkisi talep edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu diğer taleplerde olduğu gibi borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılabileceği şeklinde görüş bildirildi.

"Metrolar bu meclisten geçerken CHP ve İBB Başkanı 'hayır' demişti"

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, borçlanmalarla ilgili söz alarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun borçlanma taleplerinin uzun süredir engellendiği yönündeki sözlerini hatırlatarak bugün 3 metro için borçlanma tekliflerini geçirdiklerini söyledi.

Metro borçlanmalarının yakın dönemde geldiğini bildiren Göksu, "Bu borçlanmalar bize temmuz toplantısında getirildi. Ağustosta meclis toplanmadı, bu ay karara bağlıyoruz. İstanbullular, gerek İBB yetkililerinden gerek CHP yetkililerinden bu konudan 'engelleniyoruz' diye bir ifade duyarlarsa bilsinler ki yalan söylüyorlar. Hakikatin iş yapma üzerine kurulması gerekir. AK Parti olarak siyasi varlığını millete hizmet olarak adamış bir siyasi hareket olarak İstanbullulara yapılacak hizmeti bırakın engellemeyi en hızlı şekilde yapılmasını için çalışırız. Şu anda İstanbul'un her tarafında aynı anda 10 metro yapıyoruz diyenlere sesleniyorum. Bu metrolar bu meclisten geçerken CHP ve o zaman o grubun içinde var olan İBB Başkanı 'hayır' demişti. Bunu aziz İstanbulluların vicdanına havale ediyorum." şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise metro gibi büyük projelerin tek partinin düşüneceği bir çalışma olmayacağını ifade ederek el birliği ile yapılması gerektiğini söyledi.

Subaşı, şunları kaydetti:

"Böyle projelere CHP'nin AK Parti'nin projesi demek de hatalıdır. Bunların bazıları AK Parti zamanında başlandı, belli bir yüzde ile aldık. Belki biz de belli bir yüzde ile tamamlayacağız. Sonuçta millet kazanacak. Geçtiğimiz dönemde hayır dediğimiz maddeler vardır. Biz hakkında bilgi sahibi olmadığımız maddelerle ilgili hayır oyu kullanırdık. Bu üç dosya için AK Parti grubuna teşekkür ederim."

Subaşı'nın konuşması üzerine tekrar söz alan Göksu, bazı tek sayfalık meclis dosyalarını göstererek, CHP yönetimindeki İBB'nin dosya hazırlamayı bilmediğini, dosyaların içeriğini müdürlüklerden öğrendiklerini öne sürdü.

CHP'nin kendisinin görev yaptığı 13 yılda meclise gelen yatırım dosyalarına "evet" demediğini vurgulayan Göksu, "13 yılda sadece İller Bankasından gelecek yatırım projesine evet dediler. Onun dışında bir tek proje varsa buyursunlar, çıkıp açıklasınlar. Engelleniyoruz, diyenlerin hayatı engel." diye konuştu.